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Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

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Hurda araçlara ÖTV teşviki verileceği yönündeki iddialar piyasayı hareketlendirirken MHP'nin verdiği kanun teklifinin yasalaşacağını düşünen çok sayıda kişi bu araçlara hücum etti. Kapış kapış satılan hurda araçlar için AK Parti kaynakları "Piyasada spekülasyon yapılıyor. Bir Teşvik Yasası çıkarılması düşünülmüyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre 2000 ve daha eski model araç sahiplerinin bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanacağına dair iddia kamuoyunda uzun süredir yerini korurken, bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler 25 yaş üstü araçlara olan talebi artırırken aynı araçların fiyatları da bir anda katlandı. Hatta ilan platformlarında 'Hurda teşvikine uygun' şeklinde ilanlar çıkmaya başladı. Ayrıca Teşvik Kanunu çıkacak diye hurda araçları satın almak isteyen fırsatçılar da ortaya çıktı.

SIFIR OTOMOBİL ALMAYI HAYAL EDERKEN...

Normal şartlar altında piyasa değerinin iki ila üç katına kadar ödeme yaparak hurda araç sahibi olan vatandaşlar, kanun değişikliğinin ardından çok uygun fiyatlar ile sıfır otomobil almayı hayal ederken, evdeki hesap çarşıya uymadı. AK Parti kaynakları, kanun teklifi hakkında yaptıkları açıklamalar ile hurda teşviki için erken davrananlara kötü haberi verdi.

AK PARTİ KAYNAKLARI: PİYASADA SPEKÜLASYON YAPILIYOR

TBMM'de siyasi partilere hurda araçlara bir kereye mahsus ÖTV teşviki verilmesi yönünde yoğun talep geliyor. AK Parti kaynakları ise şu anda böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirterek "Hurda araca teşvik çıkacak diye piyasada spekülasyon yapılıyor. Bu spekülasyonları çıkaranalar da son dönemde Teşvik Kanunu çıkacak diye piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Hurda araçlara teşvik verilmesi konusunda bize de çok sayıda talep geliyor. Ama şu anda da öyle bir şey yok. Bir Teşvik Yasası çıkarılması düşünülmüyor" dedi.

MHP'Lİ VEKİL KANUN TEKLİFİ VERMİŞTİ

Mhp Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde bu kanunda bir kanun teklifi vermişti. Teklifte, 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara bir defalığa mahsus olmak üzere ve Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla, alacakları yeni araçlar için ÖTV'den muaf tutulması öngörülüyor.

Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAhmet null:

Fırsatcılara Bi iyi olduki bu anında 2 katı zam yapmışlardı ellerinde patladı

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Haber YorumlarıZafer Ayyıldız:

çıkmasın böyle şeyler aflar vs dürüst vatandaşları kriz yerine koyuyorlar hep

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Haber YorumlarıDoğrucu davut:

Bu millet iki şeyden kaybediyor;AÇGÖZLÜLÜK VE MERAK. tünelin ucunu görmeden yola çıkılmaz.

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Haber YorumlarıMengele:

Ben ötv ödemeden sifir Volvo SUV aldim 60 bin Euro Türkiyede 190 bin Euro yapacam tek sey 2 senede bir Almanyaya gidecem mecburen,vergisini sigortasini Almanyada ödiyorum Türk otoyollari kullaniyorum köprü otoyol ücreti alinmiyor tek benzin masrafi litre olarak ödiyorum kdv ücreti yok Türkiye cok iyi benim gibi uyaniklara

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Haber YorumlarıAli Hızel:

Sıkıntı yok sanayide tamir ettirip binersiniz işte

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Haber YorumlarıDizar Tokkaş:

Adaletsizlik olur. Haksızlık olur. Çıkmaması gerekir.

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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

bu işi gündeme getirenlere bakmak lazım. onlar mı yararlandı acaba

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Haber YorumlarıMurat Kara:

zati cikarmayacaklardi zati onların hersey vatandaşa yarayacakya asla yapmaz asla

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Haber YorumlarıHabib Yavasoglu:

Çıkartmayın zaten bu zamana vatandaş yararına ne yaptınız ki bunu yapacaksınız.Cok değil be alt gelir tabakası bir umut sıfır arabaya binmek için heveslendi

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Haber Yorumlarıkerem can:

Kapak sesi mi duyuldu

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