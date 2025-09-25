Yandex Türkiye, Elektronik Alışveriş İçin Yeni Bir Hizmet Duyurdu

Yandex Türkiye, elektronik ürünler için çevrimiçi alışveriş fırsatlarını bulmaya yardımcı olan arama hizmeti "Yandex Alışveriş"i duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hizmet, Türkiye'deki perakendecilerin sunduğu dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve aksesuar gibi temel teknoloji ürünlerini tek çatı altında topluyor.

Kullanıcılar, uygulamayı kullanarak fiyatları karşılaştırabiliyor, ihtiyaçlarına uygun cihazları bulabiliyor ve teslimat seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Yandex Alışveriş, kullanıcılarına sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla fiyat ve ürün bilgilerini sürekli kontrol eden yapay zeka destekli bir sistem kullanıyor. Bu sayede platformda yer alan veriler, satıcı sitelerindeki bilgilerle birebir uyumlu oluyor.

Hizmet, Trendyol, Hepsiburada, N11, PttAVM ve Pazarama gibi e-ticaret platformlarının yanı sıra birçok internet sitesinden ürün bilgilerini bir araya getirerek çevrimiçi alışveriş deneyimini dönüştürüyor.

Kullanıcılar, akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve kulaklık gibi elektronik cihazlar için avantajlı tekliflere kolayca ulaşabiliyor. Sadece ürün fiyatlarını değil, farklı satıcıların kargo ücretlerini ve teslimat sürelerini de karşılaştırarak, en uygun seçeneği zahmetsizce bulabiliyor.

Yeni hizmet ayrıca ürünlerin geçmiş fiyat verilerine de ulaşıyor. Bu sayede, bir ürünün fiyatının zaman içinde nasıl değiştiğini göstererek, en uygun alışveriş zamanını belirlemek mümkün hale geliyor. Kullanıcılar böylece ani fiyat artışlarından kaçınarak daha bilinçli ve karlı alışveriş yapabiliyor.

Yandex Alışveriş, fiyatlar, teknik özellikler, stok durumu ve müşteri yorumları gibi kapsamlı bilgiler sunarak tüketicilerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor. Hizmete doğrudan Yandex Arama ana sayfasından erişilebiliyor.

Halihazırda beta aşamasında olan hizmet, Türkiye'de çevrimiçi alışveriş yapanlar için başlıca bir araç haline gelmesi amacıyla kullanıcı geri bildirimleriyle geliştiriliyor.

İlk etapta elektronik ürünlerde en iyi fırsatları sunmaya odaklanan uygulama, yakında farklı kategorileri de kapsayacak şekilde genişletmeye hazırlanıyor.