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Vali Usta'dan Yalova OSB'de inceleme

Vali Usta'dan Yalova OSB'de inceleme
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Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Makine İhtisas OSB'deki Kamu Hizmet Kampüsü, Nitelikli İstihdam Merkezi, Yalova Teknopark ve Milli Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret ederek yatırım, istihdam ve teknoloji odaklı çalışmaları inceledi. Üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Yalova ValisiAhmet Hamdi Usta, Yalova Makine İhtisas Osb'yi ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve hayata geçirilen projeler hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Vali Usta, Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde hizmet veren Kamu Hizmet Kampüsünü ziyaret etti. Kampüste faaliyet gösterenSanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB, MARKA ve İŞKURbirimlerinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Usta, sanayicilere tek noktadan sunulan kamu hizmetlerinin bölgeye sağladığı katkıları değerlendirdi.

Program kapsamındaNitelikli İstihdam Merkezini de ziyaret eden Usta, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Merkez bünyesinde bulunanforklift ve kaynak simülatörlerinideneyimleyerek uygulamalı eğitim altyapısını yerinde inceledi. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesibinasını da ziyaret eden Vali Usta, yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alarak üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yalova Teknopark'ta incelemelerde bulunan Vali Usta, Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilerle bir araya gelerek yürüttükleri projeler ve geliştirdikleri yenilikçi teknolojiler hakkında bilgi alarak girişimcilerin çalışmaları ve bölgenin teknoloji ekosistemine sundukları katkılar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında,Yalova Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle Yalova OSB'de kurulumu devam eden Milli Teknoloji Atölyesi'niziyaret eden Vali Usta, kurulum çalışmalarını yerinde inceleyerek merkezin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Usta, Yalova OSB'nin üniversite, kamu ve sanayiyi aynı ekosistemde buluşturan örnek bir organize sanayi bölgesi olduğunu ifade etti. Kamu Hizmet Kampüsü, Yalova Teknopark, Nitelikli İstihdam Merkezi, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Milli Teknoloji Atölyesi, Jandarma, İtfaiye ve 112 Acil gibi yatırımların yatırımcılara önemli avantajlar sunduğunu belirten Vali Usta, işletmelerin hızla üretime geçtiğini, elde edilen başarının ise ortak akıl, güçlü iş birliği ve kararlı çalışmaların bir sonucu olduğunu vurgulayarak Müteşebbis Heyeti, Yönetim Kurulu, OSB çalışanları ve yatırımcılara teşekkür etti.

Yalova Makine İhtisas OSB'nin, yatırım, üretim, istihdam, eğitim ve teknoloji odaklı projeleriyle sanayinin gelişimine katkı sunarken; kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğini aynı çatı altında buluşturan örnek modeliyle Türkiye'nin öncü organize sanayi bölgesi olma yolunda kararlılıkla ilerlediği belirtildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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