Yalova'da '52 Hafta 52 Okul' Projesi Kapsamında Yıl Boyunca Yaklaşık 3 Bin Öğrenci Sanayiyle Buluştu

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "52 Hafta 52 Okul" projesi kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılının son öğrenci ziyareti gerçekleştirildi.

Yalova İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kalkan'ın katılımıyla düzenlenen programda, Çiftlikköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çiftlikköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yalova Makine İhtisas Osb'de ağırlandı. Böylece proje kapsamında bu eğitim öğretim yılı için planlanan ziyaret takvimi tamamlanmış oldu.

Gençlerin üretim süreçlerini yerinde görmeleri, sanayi kültürünü yakından tanımaları ve meslek seçimlerini bilinçli şekilde yapmalarını amaçlayan proje kapsamında öğrenciler, Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi ile üretim tesislerinde teknik incelemelerde bulundu. Öğrencilere CNC programlama, kaynakçılık, yalın dönüşüm ve ileri üretim teknolojileri hakkında uygulamalı bilgiler verilirken, sanayinin ihtiyaç duyduğu meslekler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Yıl boyunca düzenlenen faaliyetlerde toplam 2 bin 165 lise ve ortaöğretim öğrencisi ile 360 üniversite öğrencisi Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi'nde ağırlandı. Eğitim ve teknik gezi programlarından toplam 2 bin 946 öğrenci faydalandı. Projeyle öğrencilerin mesleki farkındalıklarının artırılması, üretim kültürüyle erken yaşta tanışmaları ve kariyer planlamalarına katkı sunulması hedefleniyor.

Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi bünyesinde bugüne kadar CNC programlama, kaynakçılık ve yalın dönüşüm başta olmak üzere farklı teknik alanlarda düzenlenen eğitimlere 421 kişi katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 25'i kadın olmak üzere 70 kişi doğrudan istihdama kazandırıldı.

Öte yandan Yalova OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmalarda, bölgedeki meslek liselerinden mezun 25 genç istihdam edilirken, 40 öğrenci ise staj ve uygulamalı eğitim imkanı elde etti. Bölgede devam eden yatırımlarla birlikte özellikle CNC, kaynak, otomasyon ve makine montajı gibi alanlarda nitelikli teknik personel ihtiyacının önümüzdeki dönemde daha da artmasının beklendiği bildirildi.

Yıl sonu programları kapsamında Yalova Üniversitesi ile Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mezuniyet törenlerine de katılan Yalova Makine İhtisas OSB, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerin sevincine ortak oldu. Programlarda başarılı öğrencilere plaket takdim edilirken, mezun olan gençlere yeni hayatlarında başarı dilekleri iletildi.

Karnelerini alan öğrenciler tebrik edilirken, yaz tatilini verimli değerlendirmeleri temennisinde bulunuldu. Mezun olan öğrenciler ise Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi'nin eğitim ve istihdam programlarına davet edildi. Gençlere, mesleki yetkinliklerini geliştirebilecekleri eğitimlerin ardından Yalova OSB bünyesindeki üretim tesislerinde kendilerine uygun staj ve istihdam fırsatlarının bulunduğu da hatırlatıldı.

Eylül ayında yeniden başlayacak "52 Hafta 52 Okul" projesi kapsamında öğrencilerin üretimle buluşmaya ve geleceğin mesleklerini yerinde keşfetmeye devam edeceği belirtildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı