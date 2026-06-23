Yalova'da "Peyzaj ve Süs Bitkilerinde Yeni Nesil Vizyon Forumu 2050" düzenlendi

Yalova Üniversitesi "Peyzaj ve Süs Bitkilerinde Yeni Nesil Vizyon Forumu 2050"yi düzenledi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen forum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, Yalova'nın Türkiye'nin yüzölçümü en küçük illerinden biri olduğunu ve yüzde 62'sinin ormanlarla kaplı olduğunu ifade etti.

Tarımsal alanların yüzde 72'sinin 5 dekar ve altında olduğunu vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

"Üretim yapacak alanlarımız çok az. Bu, bizim daha çok verimli, yüksek katma değerli ürün üretmemizi zorunlu hale getiriyor. Dolayısıyla bizim nicelikten çok niteliğe odaklanıp üretime geçmemiz lazım. Bunu da Yalova, zor şartlara rağmen layıkıyla bugüne kadar yapan bir il. Yaklaşık 80 yıllık bir geçmişe sahip süs bitkilerinde Yalova, Türkiye'de bu konumuyla dördüncü sırada. 1940'lı yıllarda kesme çiçekle başlayan bu yolculuk, yıllar içerisinde kurumsallaşmış, teknolojik yatırımlarla güçlenmiş ve bugün de ihracat yapan modern bir sektör haline gelmiş."

Yaklaşık 6 bin dekar alanda yılda 178 milyonu aşan süs bitkisi üretiminin Yalova'da yapıldığının bilgisini veren Usta, şunları kaydetti:

"Bununla ilk 4 il arasındayız ve 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle orkide üretiminde liderliği, dış mekan bitkilerinde uzmanlığı ve yetişmiş insan kaynağıyla Yalova, yalnızca bir üretim merkezi değil, bilgi ve tecrübenin de merkezi durumunda. Ancak dünya değişiyor. İklim değişikliği, su kaynaklarının etkin kullanımı, dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon sistemleri ve robotik teknolojiler de artık tarımın temel belirleyicileri haline gelmeye başladı. Artık geleceğin üreticisi, yalnız toprağı iyi bilen değil, veriyi okuyabilen, teknolojiyi kullanan ve değişimi yönetebilen üretici olacaktır. Süs bitkileri de bu değişimin dışında kalamaz. Akıllı sera sistemleri, sensör teknolojileri, yapay zeka destekli üretim planlamaları, uzaktan izleme sistemleri ve robotik uygulamalar, önümüzdeki yıllarda sektörün rekabet gücünü de arttıracaktır ki bu rekabete en hazır illerden birisi de Yalova."

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı da Türkiye ve Yalova açısından süs bitkileri üretiminin çok kıymetli ve özel bir alan olduğunu ifade etti.

Dünyada süs bitkileri yetiştiriciliğinin ekonomik hacminin 24 milyar dolar olduğunu belirten Bahçekapılı, "Türkiye'nin bunun içerisindeki ekonomik hacmi 2025 itibariyle 1,1 milyar dolar. Ülkemizde 5 bin 700 hektar alanda süs bitkisi yetiştiriciliği yapılıyor. Sadece Yalova açısından bakarsak 5 bin 849 dekar alanda yapılıyor ve Yalova'da 162 milyon süs bitkisi yetiştiriliyor. Türkiye'nin ihracatına bakıyorsunuz 160 milyon dolar ihracat var. Bu ülkeye giren dövizin 20 lirasından bir lirası Yalova sayesinde kazanılmış oldu. Bu rakamlar kötü rakamlar değil, çok değerli rakamlar." dedi.

Forum koordinatörü ve Yalova Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müttalip Gündoğdu da sektörün sıkıntılarını çözebilmek için yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu aktardı.

Konuşmalar ve hediye takdimi sonrasında 5 farklı masada akademisyenlerle bir araya gelen genç üreticiler, forum kapsamında görüşmeler yaptı.

Yakın zamanda çıktıların paylaşılacağı foruma, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Süsbir Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, GARDEN AŞ yönetimi, üyeleri ve ildeki çok sayıda genç süs bitkisi üreticisi katıldı.