Xi Jinping, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na mesaj gönderdi

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazar günü Shanghai'da başlayan 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) mesaj gönderdi.

Xi mesajında, ilk kez 2018 yılında düzenlenen fuarın, Çin'in büyük pazarının güçlü yönlerinden yararlandığını, uluslararası tedarik, yatırım teşviki, halklar arası etkileşim ve dışa açık işbirliği için platform işlevi gördüğünü, ayrıca yeni bir kalkınma modeli yaratmaya ve dünya ekonomik kalkınmasını teşvik etmeye olumlu katkıda bulunduğunu belirtti.

Dünyadaki ekonomik toparlanmanın ivme kaybettiğini ve bunun düzelmesi için tüm ülkelerin dayanışma ve işbirliği içinde olması gerektiğini kaydeden Xi, Çin'in küresel kalkınma için her zaman önemli bir fırsat olacağını ifade etti.

Xi, Çin'in yüksek standartlı dışa açılma politikasını kararlı şekilde ilerleteceği ve ekonomik küreselleşmeyi daha açık, kapsayıcı, dengeli ve herkes için faydalı hale getirmeye devam edeceği sözünü verdi.

Cumhurbaşkanı, fuarın Çin'in kalkınmaya devam etmesiyle dünya için yeni fırsatlar yaratacak yeni bir kalkınma modelini teşvik eden bir pencere ve aynı zamanda Çin'in büyük pazarının dünya tarafından paylaşılmasını sağlayacak yüksek standartlı dışa açılım platformu olarak daha iyi hizmet vermesini umduğunu belirtti.

Xi, fuarın ayrıca, dışa açık dünya ekonomisini mümkün kılan ve dünyanın kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinden faydalanmasına olanak tanıyan ortak uluslararası kamu malları ve hizmetlerinin sağlanmasında daha büyük bir rol oynaması temennisinde bulundu.