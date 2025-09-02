WorldFood İstanbul Fuarı Başladı

ULUSLARARASI Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı. 5 Eylül'e kadar devam edecek fuar, 100 ülkeden 900'ü aşkın satın almacıyı bir araya getiriyor. Bu yıl 40 ülkeden bin 400'e yakın firma ve 3 bin 200 marka katılım gösteriyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ını uluslararası firmalar oluştururken, fuarın 70 binin üzerinde ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk gibi farklı ülkelerden firmalar da fuarda yer alıyor. Yerli üreticilerin ihracat potansiyelini artırmaya yönelik fırsatlar da fuar kapsamında sunuluyor. Fuar süresince düzenlenecek oturumlarda sektörün geleceğine dair hedefler, uzmanlar tarafından ele alınacak.

4 gün boyunca 4 ana tema altında 30'u aşkın etkinlik gerçekleştirilecek. Gıda sektöründen 80'in üzerinde isim, iklim dostu çözümlerden yapay zeka destekli gıda inovasyonlarına, yeni nesil tarımdan etik üretime kadar çeşitli konuları 'Food Arena' sahnesine taşıyacak.

'ÜRÜNLERİMİZİ MÜŞTERİLERİMİZE TANITIYORUZ'

Helva, kurumeyva ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirket müdürü Hakan Bayar fuara ilişkin "Her sene katılmayı planlıyoruz. Eskişehir'de helva ve reçel üretimi yapıyoruz, ihracat odaklı bir firmayız. Bu sene fuar çok yoğun geçiyor. Katılımcılar ve ziyaretçiler oldukça fazla. Bugün ilk gün olmasına rağmen çok sayıda yabancı müşteriyle görüşmelerimiz oldu. Ürünlerimizi müşterilerimize tanıtıyoruz, aynı zamanda onlar da firmamızı tanıyor. Çok verimli bir fuar oluyor. Bundan sonra da her sene katılmayı planlıyoruz, fuardan gayet memnunuz" dedi.

'BU TÜR FUARLARIN DÜZENLENMESİ, ÜRETİMİN YAYGINLAŞMASI AÇISINDAN ÇOK SAĞLIKLI'

Reçel, helva ve şekerleme üretimi yapan firmada çalışan satış personeli İlhami Ulus ise "Düzenli olarak fuarlara katılıyoruz ve ciddi anlamda faydasını görüyoruz. Yurt dışından ve yurt içinden katılımların taleplere dönüşü güzel oluyor. Bu yüzden fuarları es geçmemeye çalışıyoruz. Önceki yıllara göre katılımın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yoğunluk da var, yarın ve sonraki gün daha da artacağını düşünüyoruz. Bu tür fuarların düzenlenmesi, üretimin yaygınlaşması açısından çok sağlıklı. Özellikle yurt dışından gelen müşterilerle ticari bağlantılar kurmak bizim gibi firmalar için çok önemli" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK BAR PAZARI GİDEREK BÜYÜYOR'

Şekerleme firmasının Türkiye satış müdürü Mustafa Peçe de "Fuara katıldık, ürünlerimizi reyonlarda teşhir ediyoruz. Bugün fuarın ilk günü olmasına rağmen oldukça kalabalık geçti, satışlar ve görüşmeler yoğun. Her sene fuara katılıyoruz, bu yıl geçen seneye göre daha da yoğun. Sağlıklı atıştırmalık barlar, meyveli barlar ve krokan ağırlıklı ürünler üretiyoruz. Sağlıklı atıştırmalık bar pazarı giderek büyüyor. Tüketiciler daha bilinçli hale geldikçe bu ürünlere talep artıyor. Satışlardan da bunu net şekilde görüyoruz" diye konuştu.