World Marketing Summit 2025 ile pazarlamanın kalbi İstanbul'da atacak!

"İnovasyon Çağında Pazarlama" temasıyla düzenlenen zirve, ulusal ve uluslararası arenadan sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek pazarlamanın geleceğini şekillendiren trendleri tartışacak, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konuları ele alacak.

Ayrıca, Zirve kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Yılın En Başarılı" marka ve şirketlerinin belirleneceği ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen "Kotler Awards Pazarlama Ödülleri" sahiplerini bulacak.

Dünyaca Ünlü Konuşmacılar ve Alanında Uzman Panelistler

World Marketing Summit Zirvesi konuşmacıları arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Oprensik gibi değerli isimler yer alarak, bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaşacak.

Markalaşma yolculuğunda ve pazarlama faaliyetlerinde daha etkin adımlar atmak isteyen şirketler ve markalar için harika bir eğitim ve öğrenme fırsatı sunan zirvenin biletleriwww.kotlerimpactturkiye.org/world-marketing-summit-2025/#bilet-al-wms sayfasından alınabilir.

Genç Kotler Ödülleri ile Türk Telekom ana sponsorluğunda Geleceğin Pazarlama Yıldızları Destekleniyor

Kotler Awards çatısı altında yer alan ve Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen Genç Kotler Ödülleri, pazarlama alanında yenilikçi ve etkileyici projeler geliştiren üniversite lisans öğrencilerini destekliyor. Genç Kotler Ödülleri'ne, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülteleri'nde öğrenim gören lisans öğrencileri başvurularını gerçekleştirdiler.

Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleştirilen bu prestijli ödül, sponsor firmanın belirlediği kriterler doğrultusunda değerlendirilecek ve en etkileyici proje jüri tarafından ödüllendirilecektir.

World Marketing Summit 2025'in detaylı programı:

09.00 – 09.30 Açılış Konuşmaları

Ayşenur Aydın Gümrükcü, Buz Ajans – Ajans Başkanı

Sadia Kibria, Kotler Impact & WMS Grup CEO'su

09.30 – 10.00 Keynote : Roger Hurni – Davranışsal Pazarlama ve Değişen Tüketici Davranışları

10.00 – 11.00 Panel 1 : Yapay Zeka ve Pazarlama

Moderatör : Şule Güner, Yapay Zeka ve Robotik Yazarı

Panelist : Prof. Dr. Marc Oliver Opresnik, Pazarlama Profesörü

Panelist : Doç. Dr. Şebnem Özdemir, İstinye Üniversitesi AI Araştırmacısı

Panelist : Ömer Wilson, Yapay Zeka, Teknoloji Konuşmacısı

11.00 – 11.30 Kahve Molası

11.30 – 12.00 Keynote : Timothy Coombs – Kriz İletişimi Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

Ahlaki Öfke: Kriz Yöneticileri İçin Artan Zorluk

12.00 – 13.00 Panel 2: Yeşil Pazarlama : Pazarlamada Sürdürülebilirlik

Moderatör : Esra Baykal, Marka Danışmanı

Panelist: Thomas Garvey, WDO ( World Design Organization ) Başkanı

Panelist : Ülkü Yüksel, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı

Panelist : Dr. İdris Onay, Benetton Türkiye Genel Müdürü

Panelist : Dr. Necip Özçer, LCWaikiki Yönetim Kurulu Üyesi

13.00 – 14.30 Öğle Yemeği

14.30 – 15.00 Keynote : Roger Dooley, Nöropazarlama

15.00 – 16.00 Panel 3: Pazarlamada Yeni Nesil Çözümler

Moderator : Neslihan Olcay, IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO'su

Panelist : E. Sertaç Ersayın, Yekon ( Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği ) Başkanı

Panelist : Zeynep Bortaçina Yener, Publicis Groupe Turkey Strategy Lead & Reklamcılık Vakfı Başkanı

Panelist : Kerem Ayırtman, Communications Partners CEO'su

16.00 – 16.30 Kahve Molası

16.30 – 18.00 "Kotler Awards Pazarlama Ödülleri" Ödül Töreni