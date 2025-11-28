TÜRKİYE İş Bankası'nın ana destekçiliğinde 2017 yılından bu yana devam eden Workup Girişimcilik Programı'nın 13'üncü dönemi tamamlandı. Program önceki dönemlerden farklı bir yaklaşımla hayata geçirildi. Dikey bağımsız Workup, tarım teknolojileriyle ilgili Workup Agri, oyun teknolojileri alanındaki girişimleri hızlandırmayı amaçlayan Workup Gaming ile sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı Workup4Future programları tek çatı altında düzenlendi.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçiliğinde 8 yıldır sürdürülen Workup'ın 13'üncü döneminden 16 girişim mezun oldu. İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenen Demo Day etkinliğine, iş dünyası ve girişimcilik ekosistemi temsilcileri, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri ile hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticilerinin yanı sıra İş Bankası ve iştiraklerinin yöneticileri katıldı. Mezun olan girişimcilerden 10'u ölçeklenme yolculuklarını katılımcılarla paylaştı.

Karbon nötr olarak gerçekleştirilen etkinliğin tüm enerji tüketimi, Workup Agri mezunlarından 3pmetrics tarafından hesaplanarak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen karbon kredileriyle nötrlendi.

'WORKUP BAŞLADIĞINDAN BERİ 8 YAŞ ALDIK AMA 18 YAŞ GENÇLEŞTİK'

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Workup'ı ilk hayata geçirdiklerinde asırlık çınar olma yolunda ilerleyen bir kurum olarak, daha yeni kurulmuş girişimlerle yan yana geldiklerinde her iki tarafın da ne gibi kazanımları olabileceğini bilerek yola çıktıklarını belirterek, "Bugün gönül rahatlığıyla şunu sizlerle paylaşabilirim: Bu yolculukta İş Bankası olarak çok şey öğrendik. Bu zamana kadar 8 takvim yaşı aldık ama 18 yaş gençleştik" dedi.

Bugün çok daha dinamik, genç, girişimcilerle aynı dili konuşan bir İş Bankası olduğunu, Banka çalışanlarının da Grup bünyesinde geliştirilen girişimlerin kuruluşunda görev alabildiğini söyleyen Aran, "İş Bankası'nda çalışmakla girişimcilik dünyasında çalışmak, girişimci olmak arasındaki çizgiler çok inceldi" diye konuştu.

'GİRİŞİMCİLİK DÜNYASINA AYIRDIĞIMIZ FONLARIN BÜYÜKLÜĞÜ 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ'

İş Bankası'nın girişimcilik dünyasına ayırdığı fonların büyüklüğünün 1 milyar doları geçtiğine işaret eden Hakan Aran, İş Portföy'den Amsterdam'da kurulan Tibaş Ventures'a, Maxis'ten Silikon Vadisi'ndeki Maxitech'e kadar girişimciliğe yönelik çok sayıda iştirakleri ve fonları bulunduğunu, birden fazla koldan ilerleyerek, müşterilerinden de artık bu fonlara yatırım isteyebilecek noktaya geldiklerini vurguladı. Aran, yatırım yaptıkları girişimlerin gerçek değerinin, bilançolarında görünenin çok üzerinde olduğunu belirterek "İş Bankası'nın 381 milyar TL'ye gelmiş olan özkaynaklarında 425 milyon USD mertebesinde yer tutan bu girişimlerin bugünkü piyasa değeri 1 milyar USD tutarını aşmıştır" dedi.

Türkiye'de kısıtlı olan sermaye ve tasarrufları desteklemenin en güzel yolunun bankaların girişim sermayesi yatırım fonları kurmasından geçtiğini söyleyen Aran, geleneksel yolla şirketlere kredi vererek ekonomik büyümeye sağlanan katkının ekonomide öngörülebilir büyüme patikası yarattığını; girişimcilik dünyasında ise doğru fikir, doğru ekip, doğru proje fonlandığında oluşacak katkının geleneksel yollarla ulaşılamayacak bir boyuta gelebileceğini belirtti.

"Biz ülke ekonomisine değer yaratacak, ülke ekonomisinde o ölçekte fark yaratabilecek, bunu varlığıyla hissettirebilecek girişimleri bulma ve onları destekleme peşindeyiz" diyen Aran, olabildiğince fazla koldan ve dünyanın her yerine yayılarak girişimcilik dünyasına dokunduklarında doğru geri dönüş alma ihtimalinin de yüksek olacağına inandığını söyledi. Hakan Aran üç yıldır arka arkaya 'Startup Dostu Şirket' ödülünü kazandıklarını belirterek, çalışmalarının girişimciler nezdinde de karşılık bulduğunu görmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

NOVOCYCLE 12 MİLYON ABD DOLARI TUTARINDA YATIRIM TURU TAMAMLADI

Yapay Zeka Fabrikası yürütücülüğündeki programda başvuruların ilk değerlendirmesi Entrapeer'ın yapay zeka ajanları ve gelişmiş skorlama algoritmaları ile yapıldı. 6 ay süren programda girişimlerin 3'ü ilk satışını yaptı, diğerleri ise ciro bazında ortalama 3 katın üzerinde büyüme kaydetti. Mezun olan girişimlerden Novocycle 12 milyon ABD Doları değerindeki yatırım turunu başarıyla kapattı.

İş Bankası ve Grup şirketleri, girişimlerin 8'inin büyüme yolculuğunda müşterisi olarak, kampanya yaparak veya müşterilerinin kullanımına sunarak yer aldı.

75'TEN FAZLA GİRİŞİME 60 MİLYON ABD DOLARI YATIRIM

Girişimlerin hızlanmalarına ve ölçeklenmelerine yardımcı olan Workup, bugüne kadar 17 bini aşkın başvuru aldı. 13. dönemin tamamlanmasıyla Workup mezun sayısı 182'ye ulaştı. Girişimlerin 75'ten fazlası, farklı yatırımcılardan 60 milyon ABD Doları'nın üzerinde yatırım aldı. İş Bankası ve Grup şirketleri programa dahil olan girişimlerden 80'den fazlası ile iş birliği yaptı.

Maxis Girişim Sermayesi fonları, bugüne kadar Workup mezunu 18 girişime 5 milyon ABD Doları fon sağladı.

Workup 13'üncü dönem mezunları şöyle:

"Rudiq: Finansal kurumlar için geleneksel yatırım araçları tokenizasyonu ve dağıtım altyapısı sağlayan fintech şirketi.

"Rapidmule: Kullanıcıların marka ile etkileşimini sadakate ve kullanıcıları markanın savunucusuna dönüştüren SaaS (hizmet olarak yazılım) tabanlı sadakat platformu.

"Talkie Robie: 2-10 yaş arası çocukların İngilizce konuşma becerilerini oyun tabanlı bir yaklaşımla geliştiren, yapay zeka destekli bir dil öğrenme uygulaması.

"Orphex: Reklam, ürün, satış ve müşteri verilerini düzenli raporlayan, optimizasyon fırsatlarını analiz eden ve kampanya optimizasyonunu yöneten yapay zeka destekli bir pazarlama orkestrasyonu.

"Wefarm: Boş tarlaları üretim yapan çiftliklere dönüştürerek ekonomiye kazandıran bir tarım platformu.

"Next Big App: İşletmelerin satışlarını artıran, müşteri deneyimini iyileştiren, yapay zeka destekli mobil otomasyon ve uygulamalar geliştiren stüdyo.

"Vignetim: Yapay zeka destekli altyapısıyla, vinyet, yol geçiş ücretleri, eSIM ve sigorta gibi hizmetleri tek bir platformda birleştiren, seyahat süreçlerini daha akıllı, hızlı ve sorunsuz hale getiren bir mobilite lojistik ve fintech şirketi.

"Tekno Sürüm: Büyükbaş hayvan çiftliklerinde ineklerin davranışlarını kamera görüntülerinden analiz ederek, doğum ve topallık gibi belirtileri yapay zeka desteğiyle gerçek zamanlı bildiren gelişmiş bir sürü izleme platformu.

"Deepin Data Market: Veri ve yapay zeka asistanlarının buluştuğu yenilikçi pazar yeri.

"Novocycle: Kuru-doğrudan geri dönüşüm teknolojisiyle kimyasal kullanmadan ve parçalama yapmadan lityum-iyon pillerin yüzde 96'ya kadar hammadde geri kazanımını sağlayan derin teknoloji girişimi.

"Biomix: Biyogaz ve atık su arıtma tesislerine yönelik enerji verimliliği odaklı yeni nesil karıştırıcı çözümleri geliştiren teknoloji girişimi.

"Cyclothe: Tekstil atıklarının toplanmasını ve ayrıştırılmasını dijitalleştiren teknolojiler geliştirerek döngüsel ekonomiye altyapı sunan girişim.

"Fikogya: Su ekosistemlerindeki kirlilik ve ötrofikasyon sorunlarını yapay zeka destekli otonom IoT teknolojileriyle çözerek sürdürülebilir, kimyasalsız ve maliyet etkin su yönetimi sağlayan yenilikçi bir su teknolojileri şirketi.

"Bomensoft: Operasyon süreçlerini optimize etmek için yapay zekayı hali hazırda bulunan sistemlere entegre eden girişim.

"NepTune: Yapay zeka destekli bir mobil uygulama olarak kullanıcıların enstrüman çalmasını oyunlaştırılmış bir deneyimle öğrenmesini sağlayan girişim.

"Cutehill Games: Dünya çapındaki oyuncuların hayal gücünü yakalayarak eğlenceli, keyifli ve görsel açıdan etkileyici mobil oyunlar geliştiren girişim."