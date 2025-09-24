Vodafone'dan Sürdürülebilir Gelecek İçin Eğitim Projesi

Vodafone, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen "Dünya için Lazım" projesinde 15 bini aşkın kişiye eğitim verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışan Vodafone'un 'Dünya için Lazım' projesinde eğitimler tüm hızıyla sürüyor.

Proje kapsamında Türkiye genelinde 7-14 yaş arasındaki çocuklara, e-atık, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği gibi konularda eğitimler veriliyor.

WWF-Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle halihazırda 15 bini aşkın kişinin eğitim aldığı projede, son olarak proje ortaklarından Ouno'nun atık dönüşüm tesislerinde eğitim düzenlendi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Koyuncu ve Ouno Grup Yönetim Kurulu Üyesi Arda Oktay'ın da katıldığı eğitimde, katılımcı çocuklara elektronik atıkların ne olduğu, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, doğru toplama ve geri dönüşüm yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Çocukların sorumlu tüketim ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazanmaları hedefleyen eğitimde, günlük yaşamda alınabilecek basit önlemlerle e-atıkların azaltılabileceği, yeniden kullanım ve ileri dönüşüm gibi yollarla atık oluşumunun engellenebileceği vurgulandı.

Herkes dahil olabiliyor

Projeyle sadece doğanın korunması değil, doğayı sürekli koruyabilecek bilinçli topluluk yaratılması da amaçlanıyor. Bu doğrultuda, projeye e-atıklarını geri dönüştürmek isteyen herkes dahil olabiliyor.

Türkiye genelinde yürütülen projede, Vodafone mağazaları veya ücretsiz kargo aracılığıyla toplanan e-atıkların tamamı geri dönüştürülerek doğanın korunmasına katkı sağlanıyor.

Katılımcı Vodafone müşterilerine, gönderdikleri e-atıklar karşılığında bir teşekkür hediyesi olarak 5 gün geçerli 5 GB mobil internet sunuluyor. Projenin ilk yılında, 60 bin kişiye doğa eğitimi verilmesi hedefleniyor.

E-atıklar kurşun, cıva, kadmiyum, berilyum ve bromlu alev geciktiriciler gibi toksik bileşenler içeriyor. Bu maddeler, düzensiz depolama veya yakma sonucu toprağa, suya ve havaya karışarak ekosistemi zehirliyor.

Gelecek bir yıl içinde 15 ton e-atığın geri dönüştürülmesinin hedeflendiği projede, bugüne kadar 2,4 ton e-atık geri dönüştürülerek yaklaşık 848 gram altın kurtarıldı, 45 bin ton civarı cevher işlenmesi önlendi, 1,2 kilogram gümüş kurtarıldı ve 36 kilogram bakır geri kazanıldı.

Bir hanenin yaklaşık 2 aylık elektrik tüketimine eşdeğer miktarda 970 kilovat saat enerji tasarrufu sağlanırken, bir otomobilin yaklaşık 21 bin kilometre boyunca saldığı karbon miktarına ve 50 yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon salınımına eşdeğer miktarda 2,4 ton karbon emisyonu ve 11 bin 500 litre civarı suyun ağır metallerle kirlenmesi engellendi. Yaklaşık 580 metrekare tarım arazisinin verimliliği korunurken, 2,3 tona yakın atığın çöp sahalarına gitmemesi sağlandı.

"Amacımız doğa bilinci gelişen topluluğun oluşmasını sağlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Süel, projeyle amaçlarının, e-atıkları dönüştürerek doğaya sıfır atık katkısında bulunmak ve e-atık dönüşümleri sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşumunu sağlamak olduğunu belirtti.

Verecekleri sürdürülebilirlik eğitimleriyle, toplulukları geliştirerek büyütmek, toplulukların da gelecekte doğa bilinci olan ve bu bilinci etrafa yayan elçiler yetiştirmesini sağlamak istediklerini aktaran Süel, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla, geri dönüştürdüğümüz e-atıkları, ülkemizin her köşesinde, gönüllü eğitmenlerle 60 bin kişi için doğa eğitimine dönüştürüyoruz. Türkiye genelinde 7-14 yaş arasındaki çocuklara, ebeveyn ve eğitmenlere doğa eğitimi veriyoruz. Proje için sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, doğa koruma, geri dönüşüm, e-atıklar başlıklarında eğitim içerikleri geliştirildi. Yıl boyunca eğitim alan çocuklar arasından doğa elçileri seçilecek. Çevrelerinde dönüşümü tetikleyecek bu elçiler, daha sürdürülebilir ve yeşil bir toplum için doğa odaklı sorunlara dikkat çekecek ve teknolojiyi kullanarak çözümler geliştirecek."