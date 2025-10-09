Vodafone Business ve TÜRKONFED KOBİ'leri dijitalleştirmeye devam ediyor

KOBİ'lerin dijital yetkinliklerini artırarak rekabet güçlerini yükseltmelerine destek olmak amacıyla TÜRKONFED ve Vodafone Business tarafından yürütülen Teknolojiyle Güçlü KOBİ Projesi kapsamında ikinci etkinlik Ankara'da düzenledi.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Vodafone Business tarafından bu yıl hayata geçirilen Teknolojiyle Güçlü KOBİ Projesi kapsamında ikinci etkinlik Ankara'da düzenlendi. İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe başta KOBİ'ler olmak üzere iş dünyası, sivil toplum örgütleri ile kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Süleyman Sönmez: "KOBİ'lerin kırılganlıkları azalırsa ekonominin direnci artar"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, "Dijitalleşme, ülkemizde bugün üretkenlikte gözlenen düşüş eğilimini tersine çevirmek, ekonomik büyümeyi canlandırmak ve ülke geneline daha eşit şekilde yaymak için önemli bir araç. Dahası hem işletmelerimizin kendi sürdürülebilirlikleri hem de Türkiye'nin yeni dünya yapısı içerisindeki rolünü belirleyecek temel dinamiklerden birini oluşturuyor. Ülkemiz 270 milyar dolarlık dijitalleşme potansiyeline sahip. Genç ve teknolojiye yatkın nüfusumuz, dinamik girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimiz ile dijital ekonominin sunduğu fırsatları kucaklamaya son derece yatkınız. Buna rağmen yüksek teknoloji kullanarak imalat yapabilen KOBİ'lerimizin oranı yüzde 1 seviyesinde kalıyor. Bununla birlikte yüksek teknoloji ihracatının toplam ihracat içindeki payı, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 20'lere yaklaşırken Türkiye'de bu oran yüzde 3 civarında seyrediyor. Büyük şirketlerin oluşturduğu katma değer oranı giderek artarken bu oran KOBİ'lerimiz için ise sabit. Bizler, bu tabloyu değiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. KOBİ'lerimizin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yatırımlarıyla uzun vadede maliyetlerini kontrol altında tutabileceklerini, yeni pazarlara erişim sağlayabileceklerini, çok çeşitli risk senaryolarına hazırlıklı olabileceklerini biliyoruz. KOBİ'lerin kırılganlığının azalması, ekonomimizin de direncini artıran en önemli unsur olacaktır" dedi.

Özlem Kestioğlu: "KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunda güvenilir iş ortağıyız"

Etkinlikte, Türkiye'de dijitalleşmeyi ve 5G teknolojilerini odağına alan bir sunum gerçekleştiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin kalbini oluşturduğunu, Türkiye'deki tüm girişimlerin yüzde 99,7'sini temsil eden bu şirketlerin toplam üretim değerinin yüzde 41,6 olduğunu söyledi. "KOBİ'ler ekonominin belkemiği ancak dijitalleşme puanları 10 üzerinden sadece 3,09 seviyesinde. Bulut hizmeti kullanım oranı küçük işletmelerde yüzde 13, orta ölçeklilerde ise yüzde 26" diyen Kestioğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye, 5G teknolojisinin kullanımına hazırlanıyor, bu KOBİ'ler için büyük bir fırsat. 5G ile KOBİ'ler operasyonel maliyetlerini yüzde 15-30 azaltabilir, verimliliklerini yüzde 15-20 artırabilir ve ilk 5 yılda Türkiye ekonomisine 10,9 milyar TL katkı sağlayabilir. Ayrıca 5G'nin ihracata etkisinin 103 milyar TL olması bekleniyor. İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business olarak 1,7 milyondan fazla işletmeye teknoloji çözümlerimizle hizmet veriyoruz. Buluttan siber güvenliğe, IoT'den akıllı bağlantı çözümlerine Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz."

Süleyman Ekinci: "Ankara, dijitalleşme vizyonu olan KOBİ'ler için önemli fırsatlar sunuyor"

İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci ise "Geçmişte sadece büyük şirketlerin erişebildiği teknolojiler, bugün artık KOBİ'lerin de ulaşabileceği maliyetlere indi. Bulut bilişim sayesinde küçük bir işletme bile dünyanın dört bir yanına hizmet verebiliyor. E-ticaret platformları sayesinde Ankara'daki bir üretici, aynı gün içinde hem İstanbul'a hem de Berlin'e mal satabiliyor. Ama bu fırsatların yanında büyük bir risk de var: Teknolojiyi kullanamayan işletmeler rekabetin dışında kalıyor. İşte bu nedenle KOBİ'lerimizin teknolojiye uyum sağlaması bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bunun için de 'dijital dönüşüm', 'Ar-Ge ve inovasyon' ile 'eğitim ve insan kaynağı' başlıklarına odaklanmalılar. Bunlara ek olarak, finansman kaynaklarının kolay erişilebilir hale gelmesi, devlet teşviklerinin sadeleştirilmesi ve KOBİ'ler arası iş birliğinin artırılması da kritik öneme sahip" açıklamasında bulundu. Ankara'nın bu vizyonu taşıyan KOBİ'ler için önemli fırsatlar barındırdığına da dikkat çeken Ekinci şöyle devam etti: "Üniversitelerimiz, teknoparklarımız, araştırma merkezlerimiz ve savunma sanayi, yazılım, medikal, otomotiv, makine sektörlerindeki öncülüğümüzle bilginin, bilimin ve inovasyonun başkenti olma potansiyeline sahibiz. KOBİ'lerimiz bu ekosistemden ne kadar çok faydalanırsa o kadar hızlı büyür."

İş birliği fırsatları oluşturuldu

Açılışın ardından İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, 'konuk konuşmacı' olarak etkinlikte yer aldı. TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu Üyesi Tuğrul Baran'ın moderatörlüğünde düzenlenen 'Dijital Dönüşüm ve İşin Geleceği' panelinde ise Vodafone Türkiye Kamu ve Bölgesel Satış Kıdemli Müdürü Demet Türdü Nurullahoğlu ve ARD Bilişim Teknolojileri Şirketi CEO'su Arda Ödemiş konuşmacı olarak yer aldı. Program kapsamında ayrıca soru-cevap bölümü ve bire bir seanslar düzenlenirken networking için de ortam sağlandı.

Teknolojiyle Güçlü KOBİ Projesi, KOBİ'lerin dijitalleşme yolunda karşılaştıkları bilgi eksikliği ve teknolojiye erişim zorluklarını gidermeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda dijital dönüşüm konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan işletmelere yönelik kapsamlı eğitimler, seminerler, danışmanlık hizmetleri ve etkinlik sonrası düzenlenen B2B seansları ile doğrudan iş birliği fırsatları sunuluyor. - İSTANBUL