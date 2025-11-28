Vodafone Business Tech Hub Teknoloji Merkezi Gaziantep'te Açıldı

Vodafone, işletmelere özel dijital çözümlerin geliştirileceği "Vodafone Business Tech Hub Teknoloji Merkezi"nin Gaziantep'teki açılışını gerçekleştirdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle hayata geçirilen Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi'nde ( Gaziantep Model Fabrika) açılan Vodafone Business Tech Hub'ın sanayideki dijital dönüşüm sürecine hız kazandırması hedefleniyor.

Merkezin açılış törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve iş insanları katıldı.

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda iki yıl boyunca faaliyet gösterecek merkez, işletmelere akıllı fabrika, enerji verimliliği ve siber güvenlik gibi teknolojileri gerçek üretim ortamında deneyimleme imkanı sunacak.

İşletmelere özel dijital çözümler geliştirilecek

İşletmelere özel dijital çözümlerin geliştirileceği merkezde, akıllı fabrika, görüntü işleme, iş sağlığı ve güvenliği, "Red Enerji", operasyonel verimlilik ve siber güvenlik başlıklarında uygulama örnekleri bulunuyor. Katılımcılar, bu örnekleri gerçek üretim ortamında deneyimleyebilecek.

Ayrıca merkezde iş toplantıları, eğitimler, seminerler ve sanayiye yönelik büyük ölçekli etkinlikler düzenlenecek.

Gaziantep Model Fabrika ise sanayi işletmelerine yalın üretim, dijitalleşme ve ileri analitiği üretim hattında birebir deneyimleme fırsatı sunuyor.

Özellikle KOBİ'lerin verimlilik artışı ve sürdürülebilir üretim hedeflerine katkı sağlamayı amaçlayan yapı, bölgedeki işletmelerin ihtiyaçlarına özel çözümler üretilmesine imkan verecek.

Dijital dönüşüm şehirlerin geleceğini belirleyen en stratejik alanlardan

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vodafone Business Tech Hub Teknoloji Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in güçlü sanayisine vurgu yaptı.

Dijital dönüşümün sadece bir tercih değil, şehirlerin geleceğini belirleyen en stratejik alanlardan biri olduğunu aktaran Şahin, "Gaziantep olarak akıllı şehir teknolojilerini sanayimizle, üretim kapasitemizle ve genç insan kaynağımızla entegre eden güçlü bir model oluşturduk." dedi.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vodafone Business Tech Hub bu vizyonun önemli bir ayağını tamamlıyor. Burada geliştirilecek çözümler hem işletmelerimizin verimliliğini artıracak hem de gençlerimize teknoloji tabanlı istihdam ve girişim fırsatları sunacak. Gaziantep'in üretimdeki gücünü dijitalleşmeyle daha ileriye taşıyacak bu işbirliğini şehir adına çok kıymetli buluyoruz."

"5G'yi 1 Nisan 2026 itibarıyla tüm Türkiye'de hayata geçireceğiz"

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy da Gaziantep Model Fabrika'nın Anadolu sanayisi için önemli olduğunu belirtti.

Aksoy, artık 5G'nin geleceğin değil, bugünün teknolojisi olduğunu ifade ederek, 5G'yi 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de hayata geçireceklerini kaydetti.

5 kıtadaki 5G deneyimlerini Türkiye'ye taşıyarak 81 ilde, 922 ilçede en kapsamlı 5G hizmetini sunacaklarının altını çizen Aksoy, "Vodafone Business Tech Hub, işletmelerimizin 5G'yi ve dijitalleşmenin tüm olanaklarını yerinde deneyimleyeceği, üretim verimliliğini ve rekabet gücünü artıracağı stratejik bir merkez olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Türkiye'deki her işletmenin yanında olmaya ve onları geleceğin teknolojileriyle buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise 5G'nin özellikle işletmelerin dijitalleşme yolculuklarını hızlandıracağını söyledi.

Kestioğlu, "Bugün attığımız adım, sadece bir teknoloji merkezi açılışı değil, Gaziantep'in üretim gücünü ileri teknolojiyle buluşturarak yeni bir döneme taşıyan bir başlangıç." ifadesini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Vodafone Business Tech Hub'ın firmaların en önemli ihtiyaçlarından biri olan dijitalleşme sürecini, Vodafone'un kurumsal ağı, teknoloji altyapısı ve sunduğu hizmetlerle güçlendireceğini belirterek, somut sonuçların elde edilmesine ve farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayacağını söyledi.