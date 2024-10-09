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Vodafone Business Cloud Day Etkinliği Üçüncü Kez Gerçekleşti

Vodafone Business Cloud Day Etkinliği Üçüncü Kez Gerçekleşti
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Vodafone Business, MEXT Teknoloji Merkezi'nde düzenlediği Cloud Day etkinliğinde bulut teknolojileri ve yapay zekanın önemi üzerine konuşmalar gerçekleştirdi. Katılımcılar, sektördeki yenilikleri ve Vodafone'un sunduğu çözümleri deneyimleme imkanı buldu.

Vodafone Business'ın MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirdiği Vodafone Business Cloud Day etkinliğinin üçüncüsü, Türkiye'nin stratejik sektörlerindeki yöneticilerinin konuşmalarına sahne oldu. Bulut teknolojilerinin geleceği, yeni regülasyonlar ve bulutun tamamlayıcısı olan üretken yapay zekanın ele alındığı etkinliğe katılımcıların ilgisi bu yıl da yoğun olurken, KOBİ'ler Vodafone Business'ın amaca uygun bulut çözümlerini birebir deneyimleme fırsatı yakaladı.

Vodafone Business, 5G sağlayıcısı olduğu, dünyanın önde gelen dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezlerinden olan MEXT Teknoloji Merkezi'nde, Vodafone Business Cloud Day'in üçüncüsünü yoğun bir katılımla tamamladı. Türkiye'nin önde gelen sektör ve şirketlerinden konuşmacıların yer aldığı organizasyonda teknoloji dünyasının önde gelenleri, bulut bilişim ekosistemi, bulut trendleri ve buluta dair yeni regülasyonları konuşmak üzere KOBİ ve işletmelerle bir araya gelirken, bulut teknoloji kullanımının istenilen düzeylerde olmayan Türkiye'de, bulut ve yapay zeka farkındalığına dikkat çekildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu yaparken, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Günce Çakır ise 'Yeni Regülasyonların Kurumların Bulut Kullanımına Etkisi' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Gün boyu süren paneller ve konuşmalara katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

"Amaca uygun bulut çözümlerini 'kullandığın kadar öde' mantığıyla sunuyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Vodafone Business Cloud Day'de, Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin kıymetli oyuncuları ile bir araya gelerek; buluttaki dönüşümü, bulutun geleceğini, olmazsa olmazımız siber güvenliği ve gelecekte en çok konuşacağımız konuların başında gelen üretken yapay zekayı ele aldık. Bizler Vodafone Business olarak müşterilerimizin self servis olarak bulut hizmetlerini almasını çok önemsiyoruz. Bulut teknolojilerinde 'kullandığın kadar öde' modelini ortaya koyarken, amaca uygun çözümler üretiyoruz. Çoklu bulut ortamına yatırım yaparken, regülasyonlar sonrasında Finans Bulutu ve Kamu Bulutu gibi özelleştirilmiş bulut yatırımlarımızı ise artarak devam ettiriyoruz. Geliştirdiğimiz bulut çözümlerini ve dünyadaki trendleri ele aldığımız Vodafone Business Cloud Day etkinliği, bizler için çok kıymetli. Katılımcılarımız burada bulut teknolojilerinin iş dünyasına sağladığı avantajların yanı sıra, Vodafone Business bulut çözümlerini kullanan müşterilerimizin elde ettiği kazanımları da ilk ağızdan dinleyebiliyorlar. Bu açıdan ilham verici bir etkinliğin ardından, önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz Vodafone Business Cloud Day'de de trend belirleyici konu ve konuklarla yeniden bir araya gelmeyi heyecanla bekliyoruz."

Katılımcılar Vodafone Business çözümlerini ilk ağızdan dinledi

Tüm gün süren etkinlikte sigorta, hazır giyim, lojistik ve teknoloji gibi stratejik sektörlerden BT liderleri ve bilişim dünyasında öne çıkan teknoloji sağlayıcılar bulutun geleceğini, bulut dönüşüm stratejileriyle fark oluşturanları, yeni regülasyonların kurumların bulut kullanımına etkisini, siber güvenliği, bulut teknolojilerini ve bu teknolojilerinin tamamlayıcısı olan yapay zeka konularını masaya yatırdı. Öte yandan Ekonomist Yazar Mahfi Eğilmez'in de Türkiye ekonomisine dair ufuk açıcı konuşmalarının yer aldığı organizasyonda katılımcılar, Vodafone Business'ın sunmuş olduğu bulut ve IoT bazlı çözüm ve hizmetleri birebir yerinde deneyimleme şansı yakalamış oldu. KOBİ ve işletmeler bu sayede, bu ürünleri kullanan diğer şirketlerin elde etmiş olduğu verimlilik ve tasarrufu da kendilerinden dinleme fırsatını elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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