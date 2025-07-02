Visa, bireyleri ve küçük işletmeleri dolandırıcılık konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim projesi başlatıyor

Visa'nın UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Dijitalde Güvendeyim" projesi, bireylerin ve küçük işletmelerin dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçlenmesini ve kendilerini koruyacak bilgiye erişmesini amaçlıyor. Artan dijitalleşmeyle birlikte dolandırıcılık teknikleri çeşitleniyor. Sosyal mühendislik saldırıları ise bireyler üzerinde giderek artan bir etki oluşturuyor. Projenin ilk aşamasında hem bireylere hem de küçük işletmelere yönelik eğitimlerle toplamda 2 bin kişiye erişilmesi hedefleniyor.

Visa Türkiye'de, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Dijitalde Güvendeyim" projesini hayata geçirdi. Proje, UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülecek. İlk etapta, Türkiye genelinde çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle 2 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Dijital dolandırıcılık, her yaştan, eğitim düzeyinden ve sosyoekonomik yapıdan bireyi etkileyen küresel bir konu haline gelirken, mikro ve küçük işletmeler için de ciddi bir risk ve tehdit oluşturuyor. Dolandırıcılığın yalnızca maddi değil, aynı zamanda duygusal etkiler de oluşturduğuna dikkat çeken Visa, dijital ekosistemin güvenliği için çalışmalar yürütüyor.

"Dijital ekosistemin sağlıklı yürümesi için güven inşa etmeliyiz. Güvenlik Visa'nın süper gücü ve biz de bu gücü kullanacağız"

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Visa olarak güvenliği tüm çalışmalarımızın merkezine koyuyoruz. Güvenlik, Visa'nın süper gücü, biz de bu gücümüzü siber suçlulara karşı kullanıyoruz. Dünya genelinde, dolandırıcılıkla mücadele etmek ve ağ güvenliğini artırmak amacıyla 12 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda teknoloji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor; dinamik, donanımlı ve tecrübeli ekiplerimizle hizmet veriyoruz. Örneğin Visa Ödeme Ekosistemi Risk Komitesi (PERC) ekibimiz, 2024 yılında 40 milyar dolarlık dolandırıcılık girişimini tespit etti ve durdurdu. Visa olarak kullandığımız 3D Secure 2.0, Tokenizasyon ve Yapay Zeka Risk Değerlendirmesi gibi araçlarımız, bu başarıda büyük bir etkiye sahip. Şimdi ise ana işimiz doğrultusunda toplumun gerçek sorunlarına çözüm üretmeye ve sosyal etki oluşturmaya odaklanıyoruz. 'Dijitalde Güvendeyim' projesiyle toplumu, dijital çağda giderek artan dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Eğitimlerimizde sosyal mühendislik, oltalama, zararlı yazılım, yapay zeka tabanlı saldırılar gibi dolandırıcılık tekniklerini, gerçek vakalarla birlikte ele alıyoruz. Dolandırıcıların insanların korku, panik, merhamet, merak, fırsat duygusu, yetkiye saygı ve güven gibi duygularını nasıl istismar ettiğini gösteriyor; bu duygusal manipülasyonlara karşı "Dur, Düşün, Danış" yani 3D Kuralı'nı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, "Habitat Derneği olarak, Visa ve UNDP Türkiye ortaklığında hayata geçirdiğimiz 'Dijitalde Güvendeyim' Projesi ile toplumun karşı karşıya olduğu temel bir sorun olan dijital dolandırıcılığa odaklanıyor, bu alandaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Sahadaki güçlü deneyimimizi, Visa'nın dijital güvenlik alanındaki uzmanlığı ve UNDP'nin küresel yaklaşımı ile birleştirerek projenin eğitim ve uygulama sürecinde aktif bir rol üstleniyoruz. Eğitimler, atölyeler, animasyonlar, podcastler ve bilgilendirme kampanyaları aracılığıyla bireylerin dijital dünyada karşılaştıkları riskleri tanımalarını ve nasıl daha güvende kalabileceklerini öğrenmelerini amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

UNDP Türkiye, Programdan Sorumlu Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak ise "Güvenli dijital ortamlar, bireylerin bilgi edinme ve beceri geliştirme süreçlerini destekleyerek insani gelişmeyi hızlandırıyor. Dolayısıyla, toplumsal dayanıklılığı artırarak krizlere karşı direnci güçlendiriyor. Visa ve Habitat Derneği ile başlattığımız bu yeni faaliyet, bu hedefi somut bir adıma dönüştürmeyi amaçlıyor. Dolandırıcılığa karşı uzun yıllardır teknolojik yatırımlar yapan Visa'ya, katkıları için teşekkürlerimizi sunarız. Proje, Visa'nın derin bilgi birikimiyle şekillendi ve saha eğitimleri Habitat'ın uzmanlığıyla gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılar yeni yöntemler geliştiriyor

Ödeme teknolojileri ve kimlik doğrulama yöntemleri her geçen gün daha güvenli hale gelse de dolandırıcılar bu kez doğrudan tüketicileri hedef alarak yeni yöntemler geliştiriyor.

Visa tarafından hazırlanan Visa Avrupa Ödeme Raporu da dikkat çekici bulgulara işaret ediyor. Visa Ödeme Ekosistemi Risk Komitesi'nin (PERC) 2024 yılının son altı ayına yönelik gerekleştirdiği güvenlik analizi, özellikle veri sızdırmayı hedefleyen fidye yazılımı ve veri ihlali saldırılarında ciddi bir artış yaşandığı gösteriyor. Bu artış Avrupa'da da giderek daha büyük bir etki oluşturuyor. PERC ekibinin yakından izlediği vaka sayısında ise 2024'ün son 6 ayında yüzde 51 oranında artış gerçekleşti. Aile üyelerinin kimliğine bürünerek gerçekleştirilen dolandırıcılıkların yüzde 82'si 55 yaş ve üzeri bireyleri hedef alıyor. Bu vakaların yüzde 95'i maddi kayıpla sonuçlanıyor. 25-34 yaş grubu bireylerin yüzde 58'i, 35-44 yaş grubundakilerin ise yüzde 60'ı oltalama (phishing) mesajı alıyor. 35-44 yaş arası bireyler, bu mesajlara yanıt verme veya bağlantılara tıklama olasılığı en yüksek grup olarak öne çıkıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedef alan dolandırıcılık vakalarının dörtte biri (yüzde 24), oltalama (phishing) saldırılarından kaynaklanıyor.

Dolandırıcılığa karşı uygulamalı eğitim

Yürütülen araştırmaların sonuçlarına dayanarak, projenin en riskli grupları belirlendi. Bireyler, 18-50 yaş arası ve 50 yaş üstü olmak üzere iki ayrı segmentte ele alınırken; küçük işletmeler de projenin öncelikli hedef kitlesi arasında yer aldı.

Eğitim içerikleri, gerçek yaşam deneyimlerine dayanarak hazırlandı. Katılımcı odaklı ve etkileşimli şekilde tasarlanan bu eğitimlerde; şifre ve veri güvenliği, kimlik koruma yöntemleri, dolandırıcılık türleri ve korunma yolları detaylı biçimde ele alınacak. Ayrıca, akraba ve kamu görevlisi kılığına girilerek yapılan dolandırıcılıklar ve yapay zeka tabanlı saldırı türleri de vaka temelli örneklerle aktarılacak.

Eğitimler; gerçek dolandırıcılık senaryoları, grup tartışmaları ve mini testlerle destekleniyor, katılımcıların farkındalığının artırılması hedefleniyor. - İSTANBUL