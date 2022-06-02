VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.971 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.977,50 ve en düşük 2.960,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.971 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle 2.965,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yükselişe geçerek 2.974,5 puana çıktı.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki şahin ton nedeniyle küresel risk iştahının düşük seyrettiğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri dün de devam ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon düşene kadar faiz oranlarının agresif bir şekilde yükseltilmesini desteklediğini belirtti.

Bugün, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri ile OPEC toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.930 seviyesinin destek, 3.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.