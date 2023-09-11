Vergisiz telefon kampanyasında üst limit belirlendi
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için verilen vaatlerden biri olan vergisiz telefon kampanyasında üst fiyat limiti belirlendi. İlk etap için 10 bin TL olarak ön görülen üst limit, kabine toplantısının ardından resmi kurumlar tarafından açıklanacak.
Son haftalarda öğrenciler başta olmak üzere milyonlarca gencin gözü, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için verilen vaatlerden biri olan vergisiz telefon kampanyasında. Bunun için çalışmalar yürütülüyorken, vergisiz telefon için üst limit ortaya çıktı.
Vergisiz telefon kampanyası için üst fiyat limiti ne kadar olacak?
Vergisiz telefonlar konusu ile ilgili şu ana kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Bu doğrultuda kampanyanın yalnızca Türkiye'de üretilen veya montajlanan modelleri kapsayacağı söylentileri vardı. Tabii bu söylenti, öğrencilerde bir hayal kırıklığı yarattı.
Önümüzdeki günlerde son kararın verileceği kabine toplanacağı için beklentiler artıyorken bugün ise yeni bir detay ortaya çıktı. Yeni Şafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında üst limit için bir miktar üzerinde duruluyor.
Vergisiz telefon fiyatları ne kadar olacak? Öğrenciler için en uygun modeller!
Aktarılanlara göre vergisiz telefon kampanyasında üst limit, ilk etap için 10 bin TL olarak ön görüldü. Bu noktada pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısının ardından ilgili resmi kurumların açıklama yapması bekleniyor.
Kampanya Türkiye'de üretilen ve montajlanan akıllı telefon markalarını kapsadığı için söz konusu markaların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Türk akıllı telefon markaları
Teknosa
Escort
Sunny
Piranha
Trident
Victor
Quatro
Dark
BB Mobile
Kaan
Türk Telekom
General Mobile
GM Phoenix 5G
GM 24 Pro
GM 23
GM 23 SE
GM 22S
GM 22 Pro
GM 22 Plus
GM 22
Casper
VIA X30 Plus
VIA M30 Plus
Vestel
Venus E5
Reeder
S23 PRO MAX
S19 MAX PRO S
S19 MAX PRO
S19 MAX
P13 BLUE
Türkiye'de üretim yapan yabancı akıllı telefon markaları
Xiaomi
Redmi 9C
Redmi 9T
Redmi Note 10S
Redmi 10 (2022)
OPPO
A15
Reno 5 Lite
Vivo
Vivo Y11s
Vivo Y21s
Vivo Y53s
Samsung
Galaxy A70
Galaxy A21s
Galaxy A30
Galaxy A01 Core
Galaxy A52
TCL
TCL 20 SE
TLC 20 E
TLC L7
Realme
Realme C21
Realme C21Y
Realme C25
Omix
Omix X300
Omix X500
Tecno Mobile
Camon 16
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