Vergisiz telefon kampanyasında üst limit belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için verilen vaatlerden biri olan vergisiz telefon kampanyasında üst fiyat limiti belirlendi. İlk etap için 10 bin TL olarak ön görülen üst limit, kabine toplantısının ardından resmi kurumlar tarafından açıklanacak.

Son haftalarda öğrenciler başta olmak üzere milyonlarca gencin gözü, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için verilen vaatlerden biri olan vergisiz telefon kampanyasında. Bunun için çalışmalar yürütülüyorken, vergisiz telefon için üst limit ortaya çıktı.

Vergisiz telefon kampanyası için üst fiyat limiti ne kadar olacak?

Vergisiz telefonlar konusu ile ilgili şu ana kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Bu doğrultuda kampanyanın yalnızca Türkiye'de üretilen veya montajlanan modelleri kapsayacağı söylentileri vardı. Tabii bu söylenti, öğrencilerde bir hayal kırıklığı yarattı.

Önümüzdeki günlerde son kararın verileceği kabine toplanacağı için beklentiler artıyorken bugün ise yeni bir detay ortaya çıktı. Yeni Şafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında üst limit için bir miktar üzerinde duruluyor.

Vergisiz telefon fiyatları ne kadar olacak? Öğrenciler için en uygun modeller!

Aktarılanlara göre vergisiz telefon kampanyasında üst limit, ilk etap için 10 bin TL olarak ön görüldü. Bu noktada pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısının ardından ilgili resmi kurumların açıklama yapması bekleniyor.

Kampanya Türkiye'de üretilen ve montajlanan akıllı telefon markalarını kapsadığı için söz konusu markaların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Türk akıllı telefon markaları

Teknosa

Escort

Sunny

Piranha

Trident

Victor

Quatro

Dark

BB Mobile

Kaan

Türk Telekom

General Mobile

GM Phoenix 5G

GM 24 Pro

GM 23

GM 23 SE

GM 22S

GM 22 Pro

GM 22 Plus

GM 22

Casper

VIA X30 Plus

VIA M30 Plus

Vestel

Venus E5

Reeder

S23 PRO MAX

S19 MAX PRO S

S19 MAX PRO

S19 MAX

P13 BLUE

Türkiye'de üretim yapan yabancı akıllı telefon markaları

Xiaomi

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi Note 10S

Redmi 10 (2022)

OPPO

A15

Reno 5 Lite

Vivo

Vivo Y11s

Vivo Y21s

Vivo Y53s

Samsung

Galaxy A70

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A01 Core

Galaxy A52

TCL

TCL 20 SE

TLC 20 E

TLC L7

Realme

Realme C21

Realme C21Y

Realme C25

Omix

Omix X300

Omix X500

Tecno Mobile

Camon 16

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