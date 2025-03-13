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Kırmızı et fiyatları Ramazan'da da yükseldi

Kırmızı et fiyatları Ramazan'da da yükseldi
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Kırmızı et fiyatlarında yaşanan gelişmeler Türkiye'nin en önemli gündemleri arasında. Bir yandan fiyatların istikrara bağlanabilmesi için çalışmaların olduğu belirtilirken, diğer yandan et fiyatları hızla artıyor. Öyle Ramazan ayında da devam eden bu artış enflasyon oranını bile ikiye katladı.

Ramazan ayının gelmesiyle piyasadaki pek çok üründe fiyat hareketliliği yaşandı. Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarında yürürlüğe koyduğu indirim ülke genelinde gündem olurken, Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından yayımlanan "2025 YILI RAMAZAN AYINDA KIRMIZI ET PİYASASI" kırmızı et tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"MAKUL ARTIŞ"...

UKON'un raporunda "KonseyimizceRamazanAyıöncesindeyayınlanmışolan "2025 yılı Ramazan Ayı Öncesine Ait Değerlendirme Raporunda" öngördüğümüz üzere, şu ana kadar arz ve talep yönünden herhangibir dengesizlik yaşanmamıştır. Sonhaftalarda karkas sığır eti fiyatları aşağıda verdiğimiz grafikte de görüleceği üzere, RamazanAyının öncesindeki iki hafta ve Ramazan Ayının ilk haftasında makul seviyelerde mutedil bir artış göstermiştir" ifadesine yer verildi.

ET FİYATLARINDA ENFLASYONUN İKİ KATI ARTIŞ

Yayımlanan grafikte et fiyatlarının Ramazan ayının hemen öncesinde yeniden yükselişe geçtiği, Ramazan ayının başlamasıyla da fiyatların yükselmeye devam ettiği görüldü. Grafikte kırmızı et fiyatlarının Ramazan ayından önce 401,75 lira olduğu Ramazan ayının ilk haftasında 419,43 liraya yükseldiği görüldü. Böylece 3 haftalık sürede et fiyatları yaklaşık yüzde 5 zamlandığı görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son enflasyon raporunda aylık enflasyon 2,27 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla et fiyatlarında bir ayı bile bulmadan sadece 3 haftalık yükseliş açıklanan aylık enflasyon rakamını iki katına denk geldi.

Vatandaşlar kırmızı et fiyatlarındaki etiket farkı nedeniyle şaşkın

Kırmızı et fiyatları Ramazan'da da yükseldi

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Geçmişte 7 ortak Kurban' a girerdi. Bugün ise en az 3 emekli 1 kilo Et' e ortak girecek duruma geldi.

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

tüik onlara bi ayar çeker. yandaş medyada bizi bi şekilde inandırır.

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Haber YorumlarıHasan Işıldar:

İslam da sorun yok fevkalade gerçeğini yaşarsak fakat insanımız da ahlak sorunu var tumden yoldan çıktık ahlaksizligimiz tavan yaptı

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Haber Yorumlarıvatandaş:

tarım ve hayvancılık ülkesinin geldiği durum. beceriksiz tarım bakanlarının getirdiği nokta.

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