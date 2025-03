Kırmızı et fiyatları Ramazan'da da yükseldi

Ramazan ayının gelmesiyle piyasadaki pek çok üründe fiyat hareketliliği yaşandı. Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarında yürürlüğe koyduğu indirim ülke genelinde gündem olurken, Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından yayımlanan "2025 YILI RAMAZAN AYINDA KIRMIZI ET PİYASASI" kırmızı et tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"MAKUL ARTIŞ"...

UKON'un raporunda "KonseyimizceRamazanAyıöncesindeyayınlanmışolan "2025 yılı Ramazan Ayı Öncesine Ait Değerlendirme Raporunda" öngördüğümüz üzere, şu ana kadar arz ve talep yönünden herhangibir dengesizlik yaşanmamıştır. Sonhaftalarda karkas sığır eti fiyatları aşağıda verdiğimiz grafikte de görüleceği üzere, RamazanAyının öncesindeki iki hafta ve Ramazan Ayının ilk haftasında makul seviyelerde mutedil bir artış göstermiştir" ifadesine yer verildi.

ET FİYATLARINDA ENFLASYONUN İKİ KATI ARTIŞ

Yayımlanan grafikte et fiyatlarının Ramazan ayının hemen öncesinde yeniden yükselişe geçtiği, Ramazan ayının başlamasıyla da fiyatların yükselmeye devam ettiği görüldü. Grafikte kırmızı et fiyatlarının Ramazan ayından önce 401,75 lira olduğu Ramazan ayının ilk haftasında 419,43 liraya yükseldiği görüldü. Böylece 3 haftalık sürede et fiyatları yaklaşık yüzde 5 zamlandığı görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son enflasyon raporunda aylık enflasyon 2,27 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla et fiyatlarında bir ayı bile bulmadan sadece 3 haftalık yükseliş açıklanan aylık enflasyon rakamını iki katına denk geldi.