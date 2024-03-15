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Vatandaş kuyumculara akın etti, 400 kilo altın yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti

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Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşların talebini artırırken, kuyumcuların altın bulmakta zorlanması üzerine Darphane çift vardiyaya geçti. Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, "Günlük altın üretimimiz 400 kilogramdı. Şu anda 2 vardiyada 600 kilogram günlük üretim yapıyoruz. Bunun yanında Darphane Beşiktaş'taki fabrikası dışında Kartal'da yeni bir altın üretim fabrikası kurdu. Tesis şu anda yüzde 90 oranında hazır" dedi.

Yükselen altın fiyatları nedeniyle vatandaşların altına talebi arttı. Artan talep sonucunda bazı kuyumcular altın bulmakta zorlanmaya başlayınca Darphane çift vardiyaya geçti. Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, "Talepleri karşılayacak şekilde tek vardiya çalışıp günlük 400 kilogram üretirken şu anda 2 vardiya çalışıyoruz. İki vardiya sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"CUMA VE CUMARTESİ GÜNLERİ FAZLA MESAİ YAPIYORUZ"

Altın fiyatlarındaki yükselmenin devam etmesi vatandaşın da altına olan talebini arttırdı. Birçok kuyumcu, altın bulmakta zorlandı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Cuma ve Cumartesi günleri darphanenin fazla mesai yaptığını ve Pazartesiden itibaren üretimde çift vardiya çalışmaya başladığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, "Altın fiyatlarının artışı Türkiye'den bağımsız domestik marketlerden ziyade küresel marketlere bakmak lazım. O anlamda dünyada devam eden Rusya-Ukrayna krizi, İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamlarından sonra dünyada ortaya çıkan, Ortadoğu da ortaya çıkan bölgesel krizler etkileyen önemli faktörlerden. Bunun dışında makroekonomik göstergeler, örneğin ABD Merkez Bankası (FED) Haziran ayında faizlerle ilgili bir indirime girecek olmasının beklentisi gibi faktörler uluslararası piyasalarda altının ons başına fiyatını ciddi anlamda yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaş altın için kuyumculara hücum etti, günlük 400 kilo yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti

"CUMHURİYET ALTININA BİR TALEP ARTIŞI SÖZ KONUSU"

Artan altın talebiyle ilgili aldıkları önlemlere değinen Mehmet Hekim, "Aslında fiyatlardaki dalgalanmalardan kaynaklı Cumhuriyet altınına bir talep artışı söz konusu. Fakat Darphane'de bir üretim durması söz konusu değil. Tam tersine üretimi arttırdık. Talepleri karşılayacak şekilde tek vardiya çalışıp günlük 400 kilogram üretirken şu anda 2 vardiya çalışıyoruz. Burası Beşiktaş'taki fabrikamız. Gördüğünüz gibi çok hummalı bir çalışmamız var. İki vardiya sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz. Normal şartlarda hafta sonu teslimatlar yapmıyorduk ama artık cumartesi günleri de teslimatlar yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın altına rahatlıkla erişebileceği hizmeti Darphane kesintisiz olarak üretmeye devam ediyor. Bir arz problemi yok. Fakat 3-5 günlük gecikmeler yaşanabiliyor. Bu da dediğim gibi çok da normal olmayan bir kısmı da spekülatif olan piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklı talep artışı" diye konuştu.

Vatandaş altın için kuyumculara hücum etti, günlük 400 kilo yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçtiDarphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE BÖYLE BİR ARTIŞ YAŞAMIŞTIK; 3 VARDİYA ÇALIŞMIŞTIK"

Hekim, "Cumhuriyet altınları, özellikle altınların yeni tarihli basıldığı tarihlerde ziynet altınları için 1 Ocak, sikke altınlar içinde Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi 29 Ekim'den bir gün sonra itibariyle yeni tarihli altınlar piyasaya çıkıyor ve talepler artıyor. Çünkü vatandaşlar yeni tarihli altınları almak istiyorlar. Biz 1 Ocak'tan sonra bu talep artışını her sene yaşarız, bu sene bir miktar daha fazla yaşanıyor talep artışı. Yine pandemi döneminde böyle bir talep artışı yaşamıştık. O dönem 3 vardiya çalışmıştık ve problemi çözmüştük. Şimdi 2 vardiya ile talepleri rahatlıkla karşılayabiliyoruz. İhtiyaç olduğu takdirde, yeterli olmadığında Darphane gerekirse 3. vardiyaya da çıkıp vatandaşlarımızın altınlarını teslim edebilecek kapasiteye sahip. Pandemi döneminde çok daha fazlaydı. Birde şu anda Darphane, altınları randevu sistemiyle talepleri alıyor. Külçe altınları ve Cumhuriyet altınları üretip cep telefonu mesajıyla hazır bilgisi gönderiyor ve kuyumculara, vatandaşlara teslim ediyor. O dönem böyle bir randevu sistemi de yoktu ve vatandaşlar Darphane'nin önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu. Zaten o problemden sonra biz randevu sistemine geçtik ve şu anda vatandaşlar Darphane'ye gelip beklemiyorlar" şeklinde konuştu.

Vatandaş altın için kuyumculara hücum etti, günlük 400 kilo yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti

"ALTIN MİKTARI DÜNYADA ARTMIYOR AMA TALEP SÜREKLİ ARTIYOR"

Hekim, "Bir arz talep dengesizliği var. Bu dünyada var. Çünkü altın değişik bir meta, sınırlı sayıda var ve uzmanların ifadesine göre dünyada altın üretimi aslında zirvesine ulaştı ve düşmeye başladı. Yani altın sınırlı sayıda. Altın miktarı dünyada artmıyor ama talep sürekli artıyor. Altın sadece bir ziynet ya da hediyelik ürün olarak değil, iletkeni yüksek olduğu için teknolojide ve sağlık sektöründe kullanılıyor. Dolayısıyla altına olan ihtiyaç dünyada gittikçe artıyor ama altın arzı dünyada artamıyor. Sınırlı sayıda altın var. Bundan dolayı da fiyatların pozitif yönde sürekli artmasıyla karşı karşıyayız. Sadece Türkiye'de değil dünyada da durum aynı" ifadelerini kullandı. Altın üretimine değinen Mehmet Hekim, "Ülkemizde Cumhuriyet altını üretmekle ilgili tek yetkili kurum Darphane. Darphane dışında merdiven altı yapılan ürünler legal değil. Ve bunlardan kaçınmak gerekiyor. Ciddi anlamda ayar problemleriyle karşılaşıyoruz. Onun için vatandaşlarımız ve kuyumcu esnafları altını mutlaka Darphane'den almalılar" dedi.

Vatandaş altın için kuyumculara hücum etti, günlük 400 kilo yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti

"2 VARDİYADA 600 KİLOGRAM ÜRETİM YAPIYORUZ"

Günlük altın üretiminden bahseden Hekim, "Günlük altın üretimimiz 400 kilogramdı. Şu anda 2 vardiyada 600 kilogram günlük üretim yapıyoruz. Buda gittikçe artıyor. Ramazan ayında, geçmiş yıllardan da tecrübemiz o şekilde, düşme oluyor. Biz bu talep düşmesini görmeye başladık açıkçası. Birkaç gündür taleplerde bir azalma var. Bu her yıl yaşadığımız bir şey" diye konuştu.

Vatandaş altın için kuyumculara hücum etti, günlük 400 kilo yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti

"DARPHANE KARTAL'DA YENİ BİR ALTIN ÜRETİM FABRİKASI KURDU"

Mehmet Hekim, "Bunun yanında yine bir bilgi paylaşmam gerekiyor. Darphane Beşiktaş'taki fabrikası dışında Kartal'da yeni bir altın üretim fabrikası kurdu. Tesis şu anda yüzde 90 oranında hazır. Haziran- Temmuz aylarında tesisi devreye alacağız. Oranın kapasitesi buranın çok çok üzerinde. Yeni tesis devreye alındığında şu anda geçici olarak 3-5 gündür yaşadığımız gecikmeler artık yaşanmayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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Yorumlar (7)

Ahmet Say:

Sorsan açız ölüyoz ekonomi kötü doymuyoruz maalesef

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Fatma Betül:

Ekonomi kötü olduğu için paralarını altına çeviriyor insanlar. Beynin incelenmeli!

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nnnnn:

Para varki altına çevriliyor. Paradan para kazanmak insanların derdi. demek ki açız açız hikayeymiş....

yanıt10
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Erhan Sarac:

Türk lirasında para tutulmaz habire değer kaybediyor insanlar mecbur altına dolara yatırıyor neden Türk lirası olarak param hesapta dursun ki , paranın değerini korumak istersen altın dolar alacaksın

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nnnnn:

Türk olduğumuz için Türkiye de yaşadığımız için Türk parasının değerini korumak mantıklı değil mi sence....ne demek neden Türk Lirası olsun. Paradan para kazanmaya çalışmaktır bunun adı....

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Erkan Yıldız:

Soran olursa ekonomisi kötü bi Türkiye var…Altın yetiştiremiyoruz ama açız.Eee günün sonunda kriz var diye yaygara yapıyoruz

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vedat cici :

kim alıyor bi anlat yalan haber

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