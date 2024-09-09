Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nın Hazırlıkları İncelendi

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, 12 Eylül tarihinde kapılarını açacak olan 'Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nın çalışmalarını inceledi.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde devam eden çalışmaları inceleyen Van TSO Yönetim Kurulu, Ajans Asya Fuarcılık Şirketi yetkililerinden bilgi aldı. Basın mensuplarıyla birlikte fuar alanındaki çalışmaları inceleyen yönetim kurulu üyeleri, yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, heyecanlı bir faaliyetin arifesinde olduklarını ifade etti. Açıklamasında gastronominin önemine değinen Başkan Takva, "Özellikle 1990'lı yıllarda Avrupa ve Hollanda'da ön plana çıkan bu yeme içme kültürü, bilimi olarak adlandırılan gastronominin artık kentlerin tanıtımında ve markalaşmasında önemli bir destinasyon haline geldiğini sıklıkla vurguluyoruz. Dolayısıyla hem ülkemiz hem de dünyanın birçok kenti, her ne kadar tarihi ve turistik imkanlarıyla, coğrafi değerleriyle ya da inovatif yaklaşımlarıyla ön plana çıksa bile; son 30-35 yıla damgayı vuran en önemli çıkış noktalarından bir tanesi insanlığın doğumundan vefatına kadar, hayatını belirleyen yeme-içme kültürünün artık bilimsel bir faaliyet olarak tartışılıyor olması ve bunu artık şehirlerin markalaşmasında da önemli bir yere gelmesi meselesidir" dedi.

Van'ın yaklaşık 20 bin yıllık geçmişiyle, insanlar için hayat sunan coğrafyasıyla fark oluşturan şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Takva, "Amacımız bunu kurumsal manada komplike bir şekilde bilinir hale getirmek ve bu yeme içme kültürümüzü bütün dünyaya tanıtmaktır. Bu meseleye ilgi duyan çevrelerin şehrimizi ziyaret etmesine vesile olması hasebiyle ilkini geçen yıl olmak üzere gerçekleştirdiğimiz bu yıl ikincisini yaptığımız Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nın açılış hazırlıklarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Van'ın hak ettiği yerde olmadığına değinen Başkan Takva, "Gastronomi anlamında Türkiye'de gelişen bu birinci lig meselesinde de, yeme içme kültürünü oluşturan birinci lig meselesinde de yerimizi almamız gerekiyor. Alt liglerde mücadele eden bir kent olmayı hak etmiyoruz. Çünkü şu an itibariyle rahatlıkla ifade edebilmeliyim ki 20'ye yakın bizim coğrafi tescilli ürünümüz var ve belki bu yılın sonuna kadar tahminim 30'un üzerinde coğrafi işaretli ürün sayısına ulaşacağız. Bu gerçekten bir şehir için çok önemli bir mesele. Hala 81 vilayet içerisinde bu potansiyellerini ön plana çıkaramamış şehirlerimiz var. Tek bir tescilli ürünü olmayan şehirlerimiz var. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak paydaşlarımızla birlikte, ortaklarımızla birlikte bu farkındalığı en üst düzeye taşımanın çabası içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Önceki yıl yapılan fuarda yaklaşık bin 300 metrekarelik bir kapalı alanın kullanıldığını söyleyen Takva, bu yıl bu alanın yaklaşık 2 katına çıkarak 2 bin 500 metrekareye ulaştığını belirtti.

"Şehrimiz için önem arz ediyor"

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise fuarların şehirlere moral olduğuna dikkat çekerek, "Herkesin durağan olduğu bir dönemde, bu tür aktiveler şehre, şehrin esnafına, şehrin insanına moral verecek. Geçen sene bin 200 metrekare civarında bir alanda açmışken bu yıl 2 bin 500 metrekarelik bir alan düşünüyoruz. Firma sayımız geçen sene 30 civarındayken bu sene 60 civarında olacak. Bu da sağ olsun odamızın çok yoğun, çok emekle çalışmasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda insanların hem Van TSO'ya hem de fuara olan güvenini gösteriyor. Bu da şehrimiz için çok önem arz ediyor" dedi.

Van'ın Türkiye'de bir fuar kenti olduğunu belirten Güler, "2025 fuar takvimi yayınlandı. Bizim eksik yayınlanan fuarlarımızla birlikte Van, ilk 5 il arasında yer alıyor. Bu da Van için çok büyük bir önem. Bu konuda fuarın çok renkli geçeceğine inanıyorum. Özellikle gastronomi günümüzde artık dünyanın en büyük trendlerinden biri. Van'ın da burada yerini alması çok önem arz ediyor. Van turizmde iyi bir noktada ama gastronomi de artık günümüzün en büyük şeylerinden biri ve bu konuda da Van'ın yerini alacağına inanıyorum. Ben Van'a böyle bir marka değer kazandırdıkları için ticaret ve sanayi odamıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN