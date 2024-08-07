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Aşiret düğününde paralar havada uçuştu! Geline 3 kilo altın, damada 3 milyon TL takıldı

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Van'da Gevdan Aşireti mensuplarından esnaf Saim Aşkan'ın oğlu Rıza Aşkan, Kübra Aşkan ile dünya evine girdi. Aşiret reislerinden kanaat önderlerine, iş adamlarından STK başkanlarına kadar binlerce kişinin katıldığı düğünde geline kilolarca altın, damada ise 3 milyon TL takıldı.

Van'da aşiret üyelerinin düğün törenine gelin ve damada takılan para ve altının miktarı damga vurdu. 3 kilo altın ve 3 milyon liralık takı dudak uçuklattı.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KATILDIĞI DÜĞÜNDE DUDAK UÇUKLATAN TAKI

Yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde davetlinin katıldığı düğünde yemek ikramı ve takı töreninin ardından davetliler gecenin geç saatine kadar şarkılar eşliğinde halay çekti.

Aşiret düğününde paralar havada uçuştu! Geline 3 kilo altın, damada 3 milyon TL takıldı

Düğün sonunda gelin ve damada mutluluklar dileyen toy büyüğü Avukat Uğur Dere, "Düğünümüze Hakkari başta olmak üzere il dışından katılımın yanında İran ve Irak'tan misafirlerimiz oldu. Aşiret liderimiz Mehmet Aslan'ın yanı sıra iş adamı ve başkanların da aralarında olduğu misafirlerimiz var. Eskiden açık usullü takı törenimiz oluyordu ama artık Van'da aşiret liderlerimizin aldığı karar neticesinde zarfın içine hediye konularak takı törenimiz gerçekleşiyor. Gelinimize 3 kiloya yakın bir altın hediyesi oldu. Damada ise yaklaşık 3 milyon TL'ye yakın bir takı oldu. Ben düğüne katılan herkese teşekkür ediyor, çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Aşiret düğününde paralar havada uçuştu! Geline 3 kilo altın, damada 3 milyon TL takıldı

Aşiret düğününde paralar havada uçuştu! Geline 3 kilo altın, damada 3 milyon TL takıldı

Aşiret düğününde paralar havada uçuştu! Geline 3 kilo altın, damada 3 milyon TL takıldı

Aşiret düğününde paralar havada uçuştu! Geline 3 kilo altın, damada 3 milyon TL takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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Yorumlar (7)

Taner 35:

#mehmet şimşek sayın abim, vergisi varmı bu işlerin.

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Jumanji:

Bize ne xamk

6
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o. kara:

aşiret dugunlerınde once altını takıp sonra onu takanlar tek tek geri topluyorlar mıdır? yoksa bu kadar altın gokten mı yagacak her seferınde asırette her evlenene?

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Dilek Usta:

Altın görücüye çıkmış gibi

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umut mergen:

millet ne iş yapiyor nerden buluyor parayi ben anlamadim hayattan bisey

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duyarlı vatandaş:

Cahil showlardan başka bir şey değildir. Ben yakınım oraya iki kilo et almazlar ama asgari ücreti alınca gider altın yaparlar. Altın global dünyada sadece geri kalmış yerlerde birikmiştir.

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Berjeri aşireti:

Çokta abartmayın 2000 aile aile başı 5000 gönderdiğinde oradaki 10 milyonluk takı para oluşuyor hepsi bu

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