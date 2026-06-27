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Bafra'da sera yatırımları artıyor

Bafra'da sera yatırımları artıyor
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeki seralarda incelemeler yaparak üretim ve inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde(OTB) faaliyet gösteren ve yapımı süren seralarda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Kızılırmak'ın bereketiyle öne çıkan Bafra Ovası'nda tarımsal üretime katkı sağlayan Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret etti. Vali Tavlı, ziyaret kapsamında bir tarım firmasına ait 24 bin metrekarelik alanda kesme gül üretimi yapılan serayı gezdi ve üretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ardından başka bir firmanın 160 bin metrekarelik alanda meyve yetiştiriciliği yapacağı seranın inşaat sahasında incelemelerde bulunan Tavlı, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin bölgesel tarımsal kalkınmaya, üretime ve istihdama sağlayacağı katkılar değerlendirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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