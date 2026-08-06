Çal Ziraat Odası Başkanı'ndan TMO'ya Kuru Üzüm Fiyatı Çağrısı: En Az 150 Lira

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Çil, artan üretim maliyetleri nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 7 numara tavan kuru üzüm alım fiyatının Ağustos ayının ilk haftasında en az 150 lira olması gerektiğini ifade etti.

Denizli, Ege Bölgesi'nin en önemli bağcılık merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yüz binlerce dekar alanda yetiştirilen üzümler hem sofralık hem de kurutmalık olarak değerlendirilirken, önemli bir bölümü şaraplık üretimde kullanılıyor. Özellikle Çal ilçesinde yetiştirilen Çal Karası üzümü, ince kabuklu yapısı, kendine özgü aroması, dengeli asit oranı ve zengin mineral yapısıyla Türkiye'nin coğrafi işaretli yerel üzüm çeşitleri arasında bulunuyor. Denizli'de yetiştirilen üzümler yalnızca iç piyasada değil, ihracata yönelik kuru üzüm ve şarap üretiminde de önemli bir ekonomik değer oluşturuyor.

Denizli'de üzüm üreticileri hasat sezonuna hazırlanırken, gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı kuru üzüm alım fiyatına çevrildi. Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Çil, üzüm üreticilerinin artan maliyetler nedeniyle zorlu bir sezon geçirdiğini belirterek, fiyatın ürün pazara inmeden önce açıklanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Çil açıklamasında, "Üreticimiz aylardır bağında emek veriyor. Ancak emeğinin karşılığını alıp alamayacağını hala bilmiyor. Belirsizlik hem üreticiyi hem de piyasayı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle TMO'nun ağustos ayının ilk haftasında alım fiyatını açıklamasını bekliyoruz. İşçilikten gübreye, mazottan zirai ilaca kadar kullandığımız bütün girdiler son bir yılda çok ciddi oranlarda arttı. Bazı kalemlerde maliyet artışı yüzde 70 seviyelerine ulaştı. Çiftçimiz artık maliyet hesabı yapmakta zorlanıyor. Bu şartlarda 7 numara tavan kuru üzüm fiyatının en az 150 lira olarak açıklanmasını bekliyoruz. Kurutmalık üzüm fiyatı, bölgemizde şaraplık üzüm alımlarında da önemli bir referans oluşturuyor. Bu nedenle açıklanacak fiyat yalnızca kuru üzüm üreticisini değil, binlerce bağ üreticisini yakından ilgilendiriyor. Sanayici maliyetini hesaplıyor, tüccar hesabını yapıyor ama çiftçi aylarca emek verdiği ürünün kaç liraya satılacağını hasada günler kala öğreniyor. Bu durum üreticimizin planlama yapmasını da engelliyor. Üreticimizin önümüzdeki yıl da aynı heyecanla bağlarına girebilmesi için emeğinin karşılığını alması şarttır. Üzüm üreticisi kazanırsa bağlar korunur, kırsal kalkınma güçlenir ve ülke ekonomisi de kazanır. Bu nedenle TMO'nun üreticiyi memnun edecek bir fiyat açıklaması hem sektör hem de bölgemiz açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı