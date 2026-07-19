UTEP Başkanı Bektaş'tan bazı ürünlere getirilen ilave gümrük vergisine ilişkin değerlendirme

Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu (UTEP) Genel Başkanı Sami Bektaş, Türkiye'nin sanayi ve ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için üretim maliyetlerini azaltan, öngörülebilir ve uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

UTEP'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, bazı ürünler için açıklanan ilave gümrük vergilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin üretim odaklı büyüme modelinin stratejik önem taşıdığını belirten Bektaş, bu hedefe ulaşırken uygulanan politikaların üreticinin rekabet gücünü zayıflatmaması gerektiğini ifade etti.

Bektaş, yerli üreticiyi koruma amacıyla alınan her kararın, üretimin maliyetine nasıl yansıdığının da mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Birçok makine ve sanayi yatırımında kullanılan ara mallarına getirilen ilave gümrük vergilerinin üretim maliyetlerini artırdığına dikkati çeken Bektaş, yatırım teşvik belgeleri kapsamında makinelerin gümrük vergisiz ithal edilebildiğini ancak bu makinelerde kullanılan elektronik komponent, kablo, plastik parça, batarya ve bağlantı ekipmanları gibi birçok ara malının ilave vergilerle ithal edildiğini belirtti.

Sanayi yatırımlarının günlük kararlarla yapılmadığına işaret eden Bektaş, yatırım planlarının yılları kapsadığını, sık değişen vergi düzenlemelerinin yatırımcı açısından belirsizlik oluşturduğunu aktardı.

Bektaş, yatırım ortamında istikrarın en önemli unsurlardan biri olduğunu bildirerek, "Sanayici önünü görebilmek ister. Sermaye belirsizliği değil, öngörülebilirliği tercih eder." ifadesini kullandı.

Son yıllarda enerji, işçilik, finansman ve lojistik maliyetlerinin döviz kurundan daha hızlı arttığını belirten Bektaş, bunun ihracatçının uluslararası pazarlardaki fiyat rekabetini zorlaştırdığını kaydetti.

Bektaş, "Kur, vergi ve sanayi politikası birbirinden bağımsız düşünülemez. Üretimde kullanılan girdilerin maliyetini artırırken ihracatçının rekabet gücünü de zayıflatırsanız sanayicinin yükü daha da ağırlaşır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmaları nedeniyle birçok ülkeden gelen sanayi ürünlerine ilave gümrük vergisi uygulayamadığını hatırlatan Bektaş, mevcut düzenlemelerin çoğunlukla üçüncü ülkelerden yapılan ithalatı etkilediğini belirtti.

Bektaş, bu durumun, üretimi korumaktan ziyade tedarik rotalarının değişmesine yol açabileceğini belirterek, sanayi politikalarının temel yaklaşımının, üretimde kullanılan hammadde ve ara mallarına rekabetçi erişim sağlamak olması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin, sanayi ve ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için üretim maliyetlerini azaltan, öngörülebilir ve uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini bildiren Bektaş, şunları kaydetti:

"Sanayicimizin beklentisi daha yüksek koruma duvarları değil, öngörülebilir yatırım ortamı, rekabetçi üretim maliyetleri, finansmana erişim ve dünya ile rekabet edebileceği güçlü bir üretim ekosistemidir. Güçlü sanayi ithalatı zorlaştırarak değil, üreticinin rekabet gücünü artırarak inşa edilir. Bugün tartışmamız gereken konu yalnızca gümrük vergileri değil, Türkiye'nin önümüzdeki on yılını şekillendirecek sanayi stratejisidir."