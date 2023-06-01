Uşak Ticaret Borsası'nda Makarnalık Buğdayın Kilogram Fiyatı Açıklandı

Uşak Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogram fiyatı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruşa kadar çıktı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.