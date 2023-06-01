Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Uşak Ticaret Borsası'nda Makarnalık Buğdayın Kilogram Fiyatı Açıklandı

Uşak Ticaret Borsası'nda Makarnalık Buğdayın Kilogram Fiyatı Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogram fiyatı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruşa kadar çıktı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,207,50
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,705,80
Yemlik arpa5,605,70
Nohut22,0023,00
Beyaz haşhaş55,0056,00
Mavi haşhaş45,0046,00
Sarı haşhaş55,0056,00
Susam45,0046,00
Aspir6,006,20
Yağlık ay çekirdeği6,006,50

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title