Uşak'ta Araç Sayısı 162 Bin 158'e Ulaştı

Uşak'ta açıklanan motorlu kara taşıtları Ocak ayı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 162 bin 158 oldu.

Motorlu Kara Taşıtları Ocak 2024 araştırma sonuçlarını göre Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 38'sini motosiklet, yüzde 12,6'sınısı kamyonet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1'ni minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobil, motosiklet, kamyonet, traktör, kamyon, minibüs, özel amaçlı taşıtlarda artış olurken, otobüste ise azalma oldu. İllere göre dağılımda ise Uşak'ta yaşayan kişi sayısı 377 bin 1 kişi olurken, Uşak'ta bulunan toplam araç sayısı da 162 bin 148 olarak açıklandı.

Uşak'ta şu anda toplam araç sayısı 162 bin 148 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 76 bin 983, minibüs 2 bin 117, otobüs 1 bin 371, kamyonet 21 bin 556, kamyon 4 bin 522, motosiklet 33 bin 395, özel amaçlı 455 ve traktör sayısı da 21 bin 749 adet olarak belirlendi. Bu rakamlara göre, Uşak'ta araç başına düşen kişi sayısı 2,32 kişi, otomobil başına ise 4,89 kişi olarak belirlendi. - UŞAK