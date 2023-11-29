Ünlü markaların etiketleri kullanılarak sahte toner üretimi yapılan atölyeye baskın düzenlendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, ünlü markaların etiketleri kullanılarak sahte toner üretimi yapılan atölyede yaklaşık 70 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 5 bin 908 dolu ve 74 bin 561 boş toner kutusu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen tonerlerin farklı marka ve etiketler yapıştırılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Mürefte Mahallesi'nde M.A'ya ait atölyedeki aramada, 5 bin 908 dolu, 74 bin 561 boş toner kutusu, 44 bin etiket, 385 kilogram toner tozu, karton paketleme, ambalajlama, toner tozu doldurma makinesi ile lazer yazıcı ele geçirildi.

Atölyelerdeki 6 şüpheli gözaltına alındı.