Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın ihracata 3 milyar dolar katkı yapması bekleniyor

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün 4,5 milyar doları aşkın ihracat yaptığını belirterek, "Kilogram bazında fiyatımız arttı. Bu yıl 5 milyar dolar olarak hedeflediğimiz Türkiye mobilya sektörü ihracatının yaklaşık 3 milyar dolarının bağlantılarını bu fuarda yapacağımıza inanıyoruz." dedi.

MOSFED tarafından 21-25 Ocak'ta düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na (IIFF) ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Güleç, Türk mobilya sektörünün son 10 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdığını vurgulayarak, "Dünya mobilya ihracatından binde 3 pay alırken, bugün bu oran yüzde 2 seviyelerine çıkmış durumda. 213 ülkeye ihracat yapıyoruz ve verdiğimiz dış ticaret fazlasıyla Türkiye ekonomisine ciddi katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörde yerlilik oranının yüzde 80 olduğunu bildiren Güleç, yerlilik oranıyla sektörün her yıl 4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini, son 10 yılda dış ticaret fazlasının 40 milyar doları aştığını söyledi.

Güleç, Türk mobilya sektörünün 12 milyar dolarlık üretim hacmiyle bütün mobilya gruplarında üretim yapan dünyadaki dört ülkeden biri olduğunu dile getirerek, "Bu başarı, elbette tesadüf değil. Bunun arkasında, sektörel derneklerimizin, üreticilerimizin, iş insanlarımızın ve özellikle tedarikçilerimizin oluşturduğu güçlü işbirliğimiz var." diye konuştu.

IIFF'nin Türk mobilya sektörünün küresel başarısına hizmet eden bir proje olduğunu belirten Güleç, şunları kaydetti:

"(IIFF'nin) Bugün sektörümüzün globalde edindiği başarıda ciddi katkısı olmuştur. Türkiye olarak sadece dünyanın önemli mobilya üreticilerinden biri değiliz, aynı zamanda önemli organizasyonunu da yapıyoruz. Fuarımızda 21-25 Ocak'ta hem İstanbul Fuar Merkezi hem de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 250 bin metrekare alanda bine yakın katılımcı ve 3 bin marka yer alacak.

Fuarımız, sadece Türk mobilya sektörü için değil, dünya mobilya ticareti için de stratejik öneme sahip. 213 ülkeye ihracat yapan kendi markalarımızla dünyanın her yerinde olan önemli bir mobilya ülkesi haline geldik. Tasarım ve inovasyon gücümüzü doğrudan uluslararası alıcılara ulaştıracağımız bu fuar, Türk mobilya sektörünün küresel vitrinidir."

"2030 yılında 12 milyar dolarlık ihracat" hedefi

Güleç, fuarda ziyaretçilerin 7/24 Türk mobilya markalarına ulaşabileceği dijital portalın tanıtımının da yapılacağını bildirdi.

Fuarda yalnızca şık, estetik mobilyaları değil, aynı zamanda işlevsel, yenilikçi ve dünya pazarlarına yön verecek olan teknolojiyi de sunduklarını anlatan Güleç, bu yıl fuarda ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Çin, Kazakistan, Singapur ve Rusya gibi ülkelerden firmaların da yer alacağı bilgisini verdi.

Güleç, fuarın sektörün yanı sıra İstanbul'un ticaret ve kültür ekosistemi için de büyük bir hareketlilik yarattığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk mobilya sektörü artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, inovasyon gücü, tasarım kalitesi ve güçlü işbirliği kültürüyle de dünya ticaretinde dikkati çekiyor. 2030 yılı için koyduğumuz 12 milyar dolarlık ihracat hedefi bu yoldaki kararlılığımızın bir göstergesi. 2024'te kilogram başına ihracat değeri 3,57 dolara yükseldi, hedefimiz 6 dolar seviyesine çıkmak. IIFF, bu hedeflere ulaşmamızda stratejik bir role sahiptir. Hedefimiz dünyada 1 milyar tüketicinin Türk mobilyası kullanması."

"Türk fuarcılık endüstrisi olarak yüzde 10-15 civarında bir büyümeyi hedefliyoruz"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güleç, fuarın geçen yılki ticaret hacmi ve bu yılki beklentilere ilişkin soruya, "Türk mobilya sektörü olarak 4,5 milyar doları aşkın ihracat yaptık, kilogram bazında fiyatımız arttı. Bu yıl 5 milyar dolar olarak hedeflediğimiz Türkiye mobilya sektörü ihracatının yaklaşık 3 milyar dolarının bağlantılarını bu fuarda yapacağımıza inanıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Güleç, sektörün iç pazardaki durumu ve desteklere yönelik soruya şöyle yanıtladı:

"İç piyasada bir durgunluk yaşadık geçen yıl ve iç piyasadaki durgunluğumuz yüzde 30 civarında, adet bazında. Enflasyonu beraber çözmemiz lazım. Hem Hazine ve Maliye Bakanlığının hem de Ticaret Bakanlığının yaptığı enflasyonla mücadele kampanyalarına katıldık ve destekledik. Eğer enflasyonla mücadele edeceksek arzı artırmamız gerekiyor. Hem ihracatı artıracağız, hem de daha fazla üretip daha fazla satacağız. İç piyasada da üretimimizi devam ettirmek, işçimizi çıkartmamak için mücadele ediyoruz. Son çıkan istihdam desteklerinin içinde mobilya sektörü de var. İstihdamımızı da kaybetmemiz gerekiyor. Bu nedenle istihdam desteğinin önemli olduğuna inanıyoruz."

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuara ilişkin soruya, "2024 TÜYAP ve Türk fuarcılık sektörü olarak iyi bir yıl oldu. Türkiye'de fuarlar büyüyor, büyümeye de devam ediyor. Buna karşın Batı'da da tam tersi düşüyor. Avrupa'da başta Almanya olmak üzere birçok ihtisas fuarlarında düşüş var. Fuarlar bizim coğrafyaya doğru kayıyor. 2025'te 2024 ile kıyasladığımızda Türk fuarcılık endüstrisi olarak yüzde 10-15 civarında bir büyümeyi hedefliyoruz." şeklinde yanıt verdi.