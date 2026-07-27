ULUSDER Başkanı Polat, DEİK Başkanı Olpak'ı Ziyaret Etti

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ı ziyaret etti.

ULUSDER Başkanı Özcan Polat'ın DEİK'e gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye'nin ihracat vizyonu, uluslararası ticaretin geliştirilmesi, iş dünyasının küresel rekabet gücünün artırılması ve Malatya'nın yatırım potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Malatya'da hayata geçirilmesi planlanan savunma sanayisi yatırımının da gündeme geldiği görüşmede, DEİK İş Konseyleri aracılığıyla uluslararası yatırımcılarla kurulabilecek iş birlikleri, yeni pazar imkanları ve ihracat odaklı projeler üzerine kapsamlı fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan ULUSDER Başkanı Özcan Polat, Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü artıracak her türlü iş birliğine önem verdiklerini belirterek, "Malatya'nın sanayi ve üretim altyapısını daha güçlü bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Planladığımız savunma sanayisi yatırımıyla hem şehrimizin ekonomik kalkınmasına hem de ülkemizin yüksek katma değerli üretim hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. DEİK'in uluslararası iş ağı ve İş Konseylerinin sağlayacağı imkanların bu süreçte önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Polat, ULUSDER olarak uluslararası yatırım, üretim ve ihracatı destekleyen projeler geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "İş dünyamızın küresel pazarlardaki etkinliğini artıracak, yeni ticaret köprüleri kurulmasına katkı sağlayacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Polat, misafirperverliği ve değerlendirmeleri dolayısıyla DEİK Başkanı Olpak'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı