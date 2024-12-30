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Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor

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Hatay'da ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını satmak için fiyat kırarak araba pazarlarına akın etti. Suriyeli Muhammed İsmail "Burada arabamı satıp birkaç ay sonra Suriye'ye gideceğim" derken, Suriyeli Eyman Barkur da "Arabayı satıp, okullar kapandıktan sonra Suriye'ye gideceğim." ifadelerini kullandı.

Hatay'da yaşayan ve yıllar sonra ülkesine dönmek için hazırlık yapan Suriyeliler, araçlarını satabilmek için araba pazarına akın etti.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte insanlar yıllar sonra ülkelerine dönmeye başlamışlardı. Hatay'da yaşayan Suriyeliler de ülkelerine döndüklerinde yeni bir yaşam kurabilmek için satın aldıkları ev ve araçları satışa çıkarmaya başladı. Araçlarını satmak isteyen Suriyeliler, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan pazarda 300 bin TL ile 500 bin TL arasında olan araçlarını piyasanın altında satışa sunuyor. Araçlarını bir an evvel elden çıkarmak isteyen Suriyelilerin, araçlarını ucuza satışa koymasıyla birlikte araba pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı.

"BİRKAÇ AY SONRA SURİYE'YE GİDECEĞİM"

Arabasını 300 bin TL'ye satıp ülkesine dönmek isteyen Muhammed İsmail, "Araba pazarına geldik. Burada arabamı satıp birkaç ay sonra Suriye'ye gideceğim. Araba pazarına 2 haftadır geliyorum ama daha satamadım. İdlib'e gideceğim. 13 yıldır burada yaşıyorum. Arabayı satıp memlekete gideceğim. 13 yıldır gitmedim ve birkaç aya gideceğim duruma bakacağım. Suriye'de ev yok ama oraya gideceğim. Ev yapacağım. Buradan Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanına, Türk milletine ve devlete çok teşekkür ederim. İnşallah arabamı satacağım. Arabayı 300 bin TL'ye satmaya çalışıyorum" dedi.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını satmak için araba pazarına akın etti

"MEMLEKETİME DÖNECEĞİM"

Araba pazarında aracını 250 bin TL'ye satıp okulların kapanmasının ardından ülkesine dönmeyi planlayan Eyman Barkur ise, "13 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Araba pazarına 2 haftadır geliyorum ama daha satamadım. Arabayı 250 bin TL'ye satıyorum. Arabayı satıp, okullar kapandıktan sonra Suriye'ye gideceğim. Memlekete döneceğim. Oradaki evimiz yıkıldı ama gidip tadilat yapacağım. Suriye ileride düzelecek ve daha iyi olacak. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkürler. Burada 13 yıl yaşadım ama hiçbir sorun çıkmadı" şeklinde konuştu.

PİYASAYA GÖRE UCUZA SATIYORLAR

Esad rejimi bittikten sonra bütün Suriyelilerin araçlarını satmak için araba pazarına gelmeye başladığını söyleyen Ömer Arslaner de, "Burası araba pazarı her hafta pazar günü kuruluyor. Beşar Esad rejimi bitmeden önce hiçbir Suriyeli burada aracını satmıyordu. Hatta önceden buraya gelip araç alırlardı ama satmaya hiç gelmezlerdi. Beşar Esad rejimi bittikten sonra bütün Suriyeli arkadaşlar buraya gelip araçlarını satmaya çalışıyorlar. Araçlarını satan Suriyeliler memleketlerine gidiyorlar. Suriyeliler piyasaya göre araçlarını ucuza satıyorlar ve arabamı satıp ülkeme geri döneceğim diyorlar. Arabasını satıp memleketine gittikten sonra işlerine ve hayatına orada devam edecek. Suriyelilerin araçlarını ucuza satması piyasayı etkiliyor. Araçlarını elden çıkarmak için uygun fiyatlara veriyorlar. Burada her hafta 5 veya 7 Suriyeli araçlarını satmaya geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ulan hayatınız asparagas haber sahibinden tut galeriye kadar 2 aydır bakıyorum hıc düşen arac görmedım aksine bıraz daha artmış durumda

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

suriyede kirada oturan evi ve yeri olmayanlar kesinlikle dönmez burada kalır nasıl olsa başımızın üstünde yeri var da dediler bende suriyeli olsam yeni cami önünde mendil açarım yinede suriyeye dönmem

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Haber YorumlarıAdem:

Adamlar 10 senede bayağı zengin olmuş

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Haber YorumlarıMGk:

Bizim millet tembel adamlar çalışkan şimdi işverenler düşünsün

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Haber YorumlarıMelih Bayrak:

yalan olduğunu ispat edemem ama yemin edebilirim.bunlar artık gitmez.ben kırk yaşındayım sabah akşam çalıştım bir araba alamadım.adamlar bir evde kırk kişi hepsi çalışıyor arabada aldılar evde.niye gitsinler bunların gideceğini beklemek delilik unutun siz onları.

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