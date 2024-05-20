Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne Personel Alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 daimi işçi statüsünde personel alımı yapılacak.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Kurumun hizmet merkezlerinden şahsen yapılabilecek.