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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne Personel Alımı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 daimi işçi statüsünde personel alımı yapacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu internet sayfası veya Kurumun hizmet merkezlerinden yapılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 daimi işçi statüsünde personel alımı yapılacak.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Kurumun hizmet merkezlerinden şahsen yapılabilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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