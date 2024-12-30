Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor

Malatya'da yaşayan Engin Acar isimli vatandaş, Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde oluşturduğu 800 metrekarelik serada ayda 6 ton istiridye mantarı üretimi gerçekleştiriyor.

ADIYAMAN'DA BAŞLADI MALATYA'DA DEVAM ETTİ

İstiridye mantarı üretimine ilk olarak Adıyaman'da başladığını dile getiren Acar, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üretime Malatya'da devam ettiğini aktardı.

TALEPLERE YETİŞEMİYOR

Acar, günlük ortalama 200-250 kilogram mantar üretimi yaptıklarını, ürünlerin kilogramını 110 TL'den toptan satışa sunduklarını belirterek, taleplere yetişemediğini kaydetti.

AYDA 660 BİN TL KAZANÇ

Ayda 660 bin TL kazanan ve hedeflerinin günlük üretimi iki katına çıkarmak olduğunu ifade eden Acar, kurutmalık ürün için ise çalışmalarının sürdüğünü söyledi.