TZOB'da Bayraktar yönetimi güven tazeledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) 28. Genel Kurulu'nda, Şemsi Bayraktar'ın başkanlığındaki liste, geçerli oyların tamamını aldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de düzenlenen 28. Genel Kurulda yapılan tek listeyle gidilen seçimde Bayraktar, geçerli oyların tamamını alarak tekrar 4 yıl süreyle Genel Başkan oldu.

TZOB Başkanlığına ilk kez 2003'te seçilen Bayraktar, altıncı kez bu görevi yürütecek.

Seçim sonucuyla Ahmet Bahadır Sezgin, Hasan Kozoğlu, Mustafa Hepokur, Hüseyin Darcan, Arslan Soydan, Yunus Kılınç, Eyyup Elmalı, Mehmet Başbuğ, Ahmet Eyyüpoğlu Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçildi.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Sadullah Karaaslan, Ali Şener Bayraktar, Mehmet Latif Maskan, Ahmet Çankaya, İbrahim Hacıoğulları, Mehmet Karakaya, Mehmet Ali Doğru, Cuma Yiğit, Rıdvan Özmen, Hakan Hakverdi'den ???????oluştu.

Yönetim Kurulunun, gelecek günlerde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yapacağı bildirildi.

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