TÜRKSAT'ın 2021-2022 Hesapları İbra Edildi

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin 2021-2022 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

TBMM KİT Komisyonu, TÜRKSAT AŞ'nin 2021-2022 yılı hesap ve işlemlerini görüşmek üzere toplandı.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSAT'ın uydu haberleşmesi kablo TV hizmetleri, bilişim ve e-Devlet hizmetleri olmak üzere devletin kritik altyapılarını işleten alanda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en önemli kazanımlarından biri olan, ülkenin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'yı hizmete aldıklarını anımsatan Atalay, şöyle dedi:

"3 ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan biri uydu hizmetleri faaliyet alanı. Şu anda gökyüzünde 6 ayrı uydumuz faaliyet yürütüyor. Türkiye'nin uzaydaki temsilciliğini yapıyoruz. Diğer faaliyet alanımız ise kablo TV ve internet hizmetleri. Yaklaşık Türkiye'deki 24 ilde 5,5 milyon binaya ulaşmış durumda, 1,5 milyon aboneye sahip. Hizmet sunduğumuz abonelere internet ve kablo TV hizmetleri götürüyoruz. Bir diğeri ise bilişim faaliyet alanı. Özellikle kamunun ihtiyacı olan dijital dönüşüm yazılım ve donanım altyapılarını kuran, işleten ve aynı zamanda bunların e-Devlet Kapısı üzerinden hizmetini sunan bir konumdayız ve e-Devlet hizmetlerini de işletiyoruz, teknik altyapısını yürütüyoruz."

Atalay, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin bilgi verirken, 2021'de yaklaşık 2,75 milyar lira olan satışların 2022'de 5,8 milyar liraya çıktığını ve şirketin bugünkü bütçesinin 35 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi.

Bugüne kadar 4 faaliyet alanında 105 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Atalay, "Bunun yüzde 63'lük kısmını uydu hizmetlerine, yüzde 30'luk kısmını kablo tarafına, yüzde 7'lik kısmını bilişim ve e-Devlet hizmetleri tarafına gerçekleştirmiş durumdayız." diye konuştu.

Atalay, şirketin enerjisini kendisinin üretmeye başladığını belirterek, Ankara'da oluşturdukları güneş enerji santrali ile doğaya katkı ve yeşili desteklemek adına sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük ve en yüksek standartlı veri merkezi yolda

Gelecek vizyonlarının en önemli projelerinden olan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurmayı planladıkları veri merkezine ilişkin Atalay, "Kuracağımız veri merkezi Türkiye'nin en büyük ve en yüksek standartlı veri merkezlerinden biri olacak. Hedefimiz, özellikle kamunun ve ihtiyaç duyan bütün kuruluşların verilerini güvenli şekilde yüksek performanslı ulaşılabilir, erişilebilir güvenli bir ortamda saklanmasını temin etmek olacak." dedi.

Atalay, uydu kapasitelerini sadece yurt içinde değil yurt dışında da kullandıklarını dile getirerek, çok sayıda radyo, TV ve internet hizmeti ulaştırdıkları noktalar olduğunu bildirdi.

Uydular vasıtasıyla "Türksat her yerde" mottosunu kullandıklarını belirten Atalay, şunları söyledi:

"Karada, havada, denizde her yerdeyiz. Deprem anında kesilmeyen iletişim imkanı sunuyoruz. Son dönemin önemli gelişmelerinden biri dünyada bir trend olan uçakların içinde internet bağlantısı hizmetlerine erişebilme amacıyla bugüne kadar ağırlıklı olarak yabancı operatörlerden alınan hizmeti Türksat üzerinden vermeye başlıyoruz. Öncelikli olarak AJet ile devamında da THY ile yaptığımız anlaşmalarla artık uçaklarımızın içine Türksat uydularıyla interneti taşıyacağız."

Atalay, şirketin dijital dönüşüm hizmetlerine ve bilişim ürünlerine ilişkin bilgi vererek, kamudaki dijital dönüşümün öncüsü ve yüklenicisi olduklarını kaydetti.

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından Türksat'ın 2021-2022 yılı hesapları genel görüşe sunuldu.