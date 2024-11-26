TÜRKONFED ile Garanti BBVA KOBİ'ler için iş birliği yaptı

TÜRKONFED ile Garanti BBVA, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik perspektifiyle iş stratejilerini ve operasyonlarını yeniden şekillendirmeleri için "İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar" isimli yeni bir proje başlattı. İlk etkinliği GESİFED ev sahipliğinde Denizli'de yapılan ve toplam beş ilde düzenlenmesi hedeflenen proje kapsamında uzmanların katılımıyla vizyon oturumları, interaktif oturum, atölye ve paneller gerçekleştirilecek.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Garanti BBVA, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyi kapsayan ikiz dönüşüm perspektifiyle değişen dünyaya daha hızlı ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla yeni bir proje başlattı. "İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar" isimli projenin lansmanı, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde Denizli'de gerçekleşti. Etkinliğe iş dünyasının yanı sıra kamu yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım gösterdi.

Onur Ünlü: "İkiz dönüşüm rekabet gücümüzün temelini oluşturacak"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü, ikinci yüzyılında olan Türkiye'nin yakalayabileceği en büyük fırsatlardan birinin ikiz dönüşüm olduğunu söyleyerek, "Bu dönüşümlere yalnızca uyum sağlamak değil, aynı zamanda bu süreçlere yön veren bir ülke olma hedefi, rekabet gücümüzün temelini oluşturacaktır. Dünya, sürdürülebilirlik ve teknoloji ekseninde yeniden şekillenirken Cumhuriyet değerlerimiz bizlere güçlü bir rehberlik sunuyor. Eğitimde nitelikli insan kaynağını artırarak, dijital teknolojileri üretimimizin merkezine koyarak ve doğaya duyarlı politikaları benimseyerek rekabet etmenin ötesine geçebilir, rekabeti tanımlayan bir ülke olabiliriz. Garanti BBVA'nın değerli desteğiyle hayata geçirdiğimiz projemiz de bu vizyonun somut bir adımıdır. Anadolu'nun farklı bölgelerindeki KOBİ'leri merkeze aldığımız bu proje, yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri kapsamında iş stratejilerinin yeniden şekillenmesine rehberlik edecek. Yeşil dönüşüm, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlarken dijitalleşme de küresel pazarların gerektirdiği esneklik ve yenilikçiliği kazandıracak" dedi.

Sibel Kaya: "İkiz dönüşüm yalnızca iş dünyası için değil, toplum ve doğa için de büyük fırsatlar sunuyor"

Finans sektörünün, sürdürülebilir iş modellerine geçişin önemli bir dinamiği haline geldiğini belirten Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Banka olarak 2000'lerin başında sürdürülebilir finans çalışmalarımıza başladık. Ülkemizde sürdürülebilirliği stratejisinin temeline koyan ilk kurumlardan biriyiz. Bu kapsamda sürdürülebilir finansman stratejimizi ikiye ayırıyoruz. İlki olan yeşil finansman kapsamında özellikle yenilenebilir enerji projelerine, enerji verimliliğini artıran yatırımlara ve sürdürülebilirlikle bağlantılı kredilere ağırlık veriyoruz. İkincisi ise sosyal alanda eşit ve adil dönüşümü sağlayacak, toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitime erişim ve kadın girişimcilerin desteklenmesi gibi konulara odaklanan, kapsayıcı büyüme projelerine finansman sağlamak. İklim kriziyle mücadelede finans sektörüne kritik rol düştüğünün bilinciyle 'yeşil finansmanı' bir adım daha öteye taşıyor, sanayinin net sıfır emisyon hedefine ulaşmasını sağlayacak projeleri özellikle destekliyoruz. Dijitalleşmenin sunduğu avantajları da sürdürülebilirlik hedefleriyle birleştiriyoruz. Yapay zeka bankacılık dahil pek çok sektörü değiştiriyor. Bu değişim kuşkusuz işletmelerimizin faydasına olacak ve KOBİ'lerimiz de bu dönüşümde birlikte değişecek ve gelişecek" diye konuştu.

Kaya şöyle devam etti; "İkiz dönüşüm kurumlar için zorlayıcı ama bir o kadar da heyecan verici bir yolculuk. Bu dönüşüm yalnızca iş dünyası için değil, toplum ve doğa için de büyük fırsatlar sunuyor. Birçok firmamızın sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm gibi alanlarda ekiplerinin olduğunu ancak bu konularda daha fazla danışmanlığa ihtiyaç duyduklarının da farkındayız. Garanti BBVA olarak, bu süreçte KOBİ'lerin yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Hakan Urhan: "Yeniliği teşvik etmeyi hedefliyoruz"

Katılımcılara TÜRKONFED'in yapılanması hakkında bilgi veren GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan ise TÜRKONFED'e üye federasyon ve derneklerin bölgede faaliyet gösteren iş insanlarının temsilcileri olduğunu, GESİFED'in de bu federasyonlar arasında yer aldığını belirtti. Yeni projeyi de anlatan Urhan, "Uzun vadede ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak, iş dünyasının stratejilerini ve operasyonlarını yeniden şekillendirmeleri için önem taşıyor. Yeniliği teşvik etmek, istihdam oluşturmak ve sürdürülebilir ekonominin büyümesini desteklemek ise TÜRKONFED'e bağlı üye federasyon ve dernekler ile ticaret ve sanayi odaları, kalkınma ajansları yani bölgede faaliyet gösterip odak konuları iş dünyası olan kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

KOBİ'lere özgü ikiz dönüşüm yaklaşımı geliştirilecek

İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar projesi, Anadolu'nun farklı bölgelerindeki KOBİ'lerin kendilerine özgü bir ikiz dönüşüm yaklaşımıyla değişen dünyanın dönüşüm süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı. İlk aşamada beş ilde etkinlikler gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çalıştaylar, vizyon oturumları, interaktif oturumlar ve panellerin düzenleneceği etkinliklerde, katılımcılara ikiz dönüşümün temel ilkeleri anlatılarak bu alandaki en güncel bilgiler ve iyi uygulama örneklerini sunulacak. Bu sayede KOBİ'lere sektörel liderlik ve sürdürülebilirlik perspektifi kazandırılması da hedefleniyor. Ayrıca etkinliklerde elde edilen bulgular, proje sonunda kapsamlı bir rapor olarak kamuoyu ile paylaşılacak. Bu rapor, KOBİ'lerin rekabet avantajlarını artırma ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturma süreçlerinde bir rehber niteliği de taşıyacak. - İSTANBUL