Türkiye, yetiştirdiği işgücü ve ürettiği teknolojilerle küreselde öne çıkyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, yetiştirdikleri yetenekler ve geliştirdikleri teknolojilerle Vodafone Grubunun küresel hedeflerine katkı sağladıklarını belirterek, "Çalışanlarımızın global fırsatlarla buluşması, hem bireysel hem de kurumsal anlamda büyümemizin bir parçası." dedi.

Vodafone Türkiye'nin insan kaynakları ve teknoloji alanlarında uyguladığı küresel politikalar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Nazlı Tlabar Güler ve Ayşegül Arıcan Şeker'in katılımıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Bugüne kadar reel değeri 234,4 milyar lirayı aşan yatırım yapan Vodafone, ülke genelinde pek çok teknoloji profesyonelinin yetişmesine katkıda bulunurken, geliştirdiği teknolojilerle de Türkiye'yi dünya çapında bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlamayı hedefliyor.

Vodafone, küresel bir şirket olmanın sunduğu avantajlarla çalışanlarının doğrudan yurt dışında istihdam edilmesine destek olduğu gibi dönemsel olarak yurt dışında çalışmayı deneyimlemesi için çeşitli projeler de tasarlıyor.

Şirket, bugüne kadar 170'ten fazla çalışanını genel merkezin bulunduğu İngiltere başta olmak üzere faaliyet gösterdiği Almanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelere gönderdi. Tüm teknoloji ekiplerinin birlikte çalıştığı "Tek Teknoloji Ekibi" anlayışıyla faaliyet gösteren Vodafone, hem küresel deneyimini Türkiye'ye getiriyor, hem de Türkiye'deki başarılı uygulamalarını ihraç ediyor.

Toplantıda, yurt dışına canlı bağlantı sağlanarak, Vodafone Türkiye'nin transfer ettiği ve her biri farklı Vodafone organizasyonlarında üst düzey roller üstlenen çalışanlarla da sohbet edildi.

"Adaptasyon kabiliyeti bizim için öncelikli"

Etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şirket olarak, Türkiye'nin yatırım ikliminde önemli rolü olduğunu aktararak, ülkeye katkılarının sadece yatırımlarla sınırlı olmadığını daha iyi, sürdürülebilir ve refah dolu bir toplum ve gelecek vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Teknoloji sektörünün hızlı ilerleyen ve dönüşen bir alan olduğunu vurgulayan Güler, "Çalışma arkadaşlarımızın yetkinlikleri de bu değişime göre şekilleniyor. Deneyimler aracılığıyla gelişme, cesur fikirlerle yola çıkma, hatalardan öğrenme ve adaptasyon kabiliyeti bizim için öncelikli. Bu yaklaşımla, ülkemizde pek çok teknoloji profesyonelinin yetişmesine katkıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Yetiştirdikleri yetenekler ve geliştirdikleri teknolojilerle Vodafone Grubunun küresel hedeflerine katkı sağladıklarını vurgulayan Güler, "Çalışanlarımızın global fırsatlarla buluşması, hem bireysel hem de kurumsal anlamda büyümemizin bir parçası." ifadesini kullandı.

"Teknoloji, şirketlere çok önemli büyüme fırsatları yaratıyor"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker de sürekli değişen müşteri beklentilerini karşılamanın ve değişime hızlı adapte olmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Şeker, gelişen teknolojinin ileride yaratacağı fırsatları bugünden görüp hazırlıklı olabilmenin şirketler açısından hayati önem taşıdığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji, şirketlere çok önemli büyüme fırsatları yaratıyor. Teknoloji ve dijitalleşmenin gücü, şirketlerin ana iş alanları dışında çok farklı alanlarda yeni iş modelleri yaratmalarını da sağlıyor. Bunu yapabilmeniz için hem değişen müşteri ihtiyacını, hem gelişen teknolojiyi, hem de farklı sektörleri çok yakın takip etmeniz gerekiyor. Biz de bu anlamda gelişen teknolojiyi müşterimize ve şirketimize değer yaratmak için kullanıyoruz."

Uluslararası deneyim kazandırıyor

Yurt dışında görev alarak şirketi başarıyla temsil eden 170'i aşkın çalışanını "Global Elçiler" olarak adlandıran Vodafone, Avrupa'nın farklı pazarlarında proje bazlı çalışmalarla çalışanlarının gelişimine destek veriyor. Şirket ayrıca, yurt dışında yüksek lisans fırsatlarıyla hem akademik hem de teknik becerilerin geliştirilmesini sağlıyor.

Vodafone'un, London Rise programıyla, 26 yaş altı genç yeteneklere Londra'da kariyer geliştirme ve global vizyon kazanma imkanı sağlanıyor. Future Leader programıyla, Bilgi Teknolojileri ve dijital alanlarda geleceğin liderlerini yetiştiren, Avrupa'da rotasyonlu çalışma fırsatları içeren 2 yıllık bir program sunuluyor.

Vodafone, Campus Lab programıyla da üniversite öğrencilerine Vodafone'un faaliyet gösterdiği ülkelerde 12 hafta boyunca kendi akranlarıyla bir arada çalışma imkanı sundu.

Vodafone, Türkiye'de geliştirdiği teknolojileri de diğer ülkelere taşıyor. Şirketin Türkiye'deki sadakat platformu Vodafone Happy markasıyla uluslararası pazarlara sunuluyor.

Türk mühendislerin geliştirdiği ve müşterilere global ve yerel markalardan indirimlerin yanı sıra kişiselleştirilmiş fırsatların da sunulduğu platform, Avrupa'daki üçüncü parti çözüm alternatifleriyle karşılaştırıldığında esneklik, teknoloji eğilimlerine uygunluk ve dijital verimlilik açısından öne çıkıyor. Dijital kullanıcı sayısı 25 milyonu aşan Vodafone Happy, Portekiz, Almanya, Romanya, Türkiye, İspanya, İtalya ve İrlanda'nın ardından Çekya'da da hizmet verecek.

Avrupa ülkelerinde hizmet verilmesi için çalışmalara başlandı

Türkiye'deki ekiplerin geliştirdiği ve müşterilerin kanal deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen Vodafone Müşteri Etkileşimleri Merkezi çözümü de esneklik, maliyet ve teknolojik yeniliklere uyum alanlarındaki üstünlüğü sebebiyle yurt dışında ses getiriyor. İlk etapta Portekiz ve Romanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de bu ürünle hizmet verilmesi için çalışmalara başlandı.

Diğer yandan, sabit telefon ve internet hizmeti sunan Vodafone NET'in İşletme Bilgi Sistemleri (BSS) altyapısının modernizasyonu da Vodafone Türkiye'nin iç kaynakları ve yerli iş ortaklarının katkılarıyla gerçekleştirildi.

Global Vodafone ekosistemi içinde Digital BSS adıyla markalaştırılan ve hem çevik çalışma yöntemini destekleyen modüler yapısı hem de telekom endüstri standartlarına uygunluğuyla yabancı kaynaklı muadilleri arasında alternatif olarak değerlendirilen yazılım, Romanya, Arnavutluk, Portekiz, İngiltere gibi Vodafone'un bulunduğu ülkelerde başarıyla uygulanıyor.

AR-GE'ye 350 milyon lirayı aşkın yatırım hedefi

AR-GE yatırımlarının bu finansal yıl içinde 350 milyon lirayı aşmasını planlayan Vodafone'un, AR-GE alanında çalışan ekibi OKSİJEN'de yaklaşık 280 kişi görev yapıyor.

2006'dan bu yana toplam 161 AR-GE projesi yürüten OKSİJEN'in, toplamda 352 patent başvurusu, 97 tescilli patent ve 71 yerli malı belgesi bulunuyor. Yurtdışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapma konusundaki çalışmalar OKSİJEN bünyesinde sürdürülüyor.