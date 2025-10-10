Haberler

Türkiye, Yerli Üreticileri Koruma Amacıyla Damping Soruşturması Başlattı

Ticaret Bakanlığı, Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan, Slovakya ve Hindistan menşeli muhtelif kauçuktan yeni dış lastiklere yönelik damping soruşturması açıldığını duyurdu. Soruşturma, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerine zarar verdiği iddiaları üzerine başlatıldı.

Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan, Slovakya ve Hindistan menşeli "muhtelif kauçuktan yeni dış lastiklerin" ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan ve Slovakya menşeli "hafif ticari araç dış lastikleri", Güney Kore ve Sırbistan menşeli "ağır vasıta dış lastikleri", Çekya ve Hindistan menşeli "zirai araç dış lastikleri" eşya tanımlı "muhtelif kauçuktan yeni dış lastikler" ürünlerine yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuru üzerine söz konusu ürünlerin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucu soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
