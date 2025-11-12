Türkiye ve Mısır Arasındaki Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolar

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, " Mısır, ülkemizin Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır. Türkiye de Mısır'ın en büyük ihracat pazarları arasındadır. Ticaretimiz için devlet başkanlarımızın belirlediği orta vadede 15 milyar dolar ticaret hedefini destekliyoruz" dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve beraberindeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ile Mısır iki dost ülke. Ortak kültürel ve tarihi bağları vardır. İkili ve bölgesel düzeyde sanayi, ticaret, enerji, turizm ve inşaat sektörlerinde ciddi iş birliği fırsatları vardır. Sayın Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle oluşan pozitif ortam, iş birliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi adına bizi çok mutlu ediyor. İlişkilerimizin zor dönemlerinde dahi iş dünyası temsilcileri olarak biz her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tuttuk. İlişkilerin geliştirilmesi yönünde büyükelçilerimiz de önemli katkılar sağladı" dedi.

'İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN KAPSAMINI GENİŞLETMEK İSTİYORUZ'

Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının Mısır'da 3 milyar dolar civarında yatırımları olduğunu belirterek, "40'ı büyük ölçekli olmak üzere, 200 firmamız Mısır'da üretim yapıyor, istihdam sağlıyor, ihracat gerçekleştiriyor. Bu firmaların bir kısmının temsilcileri de bu sabah aramızda. Mısır'ın en önemli tekstil ihracatçıları arasında Türk firmalarının olmasından gurur duyuyoruz. Firmalarımız 100 bin civarında Mısır vatandaşını istihdam ediyor. Yeni yatırımlar da gündemde. Türkiye ile Mısır arasında bir serbest ticaret anlaşması bulunuyor. Mısır, ülkemizin Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır. Türkiye de Mısır'ın en büyük ihracat pazarları arasındadır. Ticaretimiz için devlet başkanlarımızın belirlediği orta vadede 15 milyar dolar ticaret hedefini destekliyoruz. Bunun gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyoruz. Müteahhitlik alanında da ciddi iş birliği fırsatları olduğuna inanıyoruz. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidinden 45'i Türkiye'dendir. Başta demiryolları olmak üzere, ulaşım alanında hız kazanan alt yapı projelerinde yer almak isteriz. Mısırlı firmalarla, Afrika ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'da ve 3'üncü ülkelerde iş birliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyoruz. İkili ilişkilerimizin kapsamını genişletmek ve daha fazla derinleştirmek istiyoruz. Öte yandan, 2012-2015 yılları arasında var olan Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferleri, ikili ticaretimizi ve üçüncü ülkelerdeki birlikte iş yapmamızı kolaylaştırıyordu. Tekrar Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferlerinin faal hale getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'YATIRIM İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEYİ UMUYORUZ'

Mısır Dışişleri Bakanı Dr. Badr Abdelatty ise "Bu yuvarlak masada sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duymaktayım. ve biz Mısır'da gerçekten aramızdaki ticari ve ekonomik ve yatırım ilişkilerinden kıvanç duyuyoruz. Çünkü iki dost ülkemizi birbirine daha sıkı bağlamaktadır. ve şüphesiz ki ben bu değerli iş insanlarımızın aramızda olmasından ayrıca mutluluk duymaktayım. Mısır Hükümeti bütün kolaylıkların sizler için sağlanmasında büyük özen göstermektedir. ve yatırım için ortamların hazır duruma getirilmesine de ilgi göstermektedir. Birlikte çalışıp ülkemizin de kalkınmasında ticari ilişkilerimizi ve yatırım ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi umuyoruz" dedi.