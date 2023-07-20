Türkiye ve BAE arasındaki 50.7 milyar dolarlık anlaşma dünya manşetlerinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Körfez turunun 3. ve son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Erdoğan ve BAE lideri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan 13 alanda anlaşma imzaladı. 50.7 milyar dolarlık anlaşma dünyada ise yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. 13 ayrı belge imzalanırken dünya basını ise bu haberi manşetten duyurdu.

BİRÇOK ALANDA İMZALAR ATILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada; BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, "Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır." ifadelerine yer verildi.

"GEZİ SONUNDA BÜYÜK ANLAŞMA İMZALANDI"

Anlaşma dünya basınında geniş yer buldu. "Erdoğan'ın körfez turu tamamlandı" başlıklı haberinde AFP gezinin son tutunda 50 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza atıldığını belirtti. İngiliz Financial Times "BAE ve Türkiye milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi: "Birleşik Arap Emirlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol zengini Körfez'i ziyareti sırasında Türkiye ile 50 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen anlaşmalar imzaladığını açıkladı."

"DİPLOMATİK ÇÖZÜLME, YATIRIM GETİRDİ"

Voice of America "Erdoğan, BAE'den 50 Milyar Dolarla Körfez Turunu Kapattı" başlıklı haberinde "BAE ile diplomatik çözülme, Türkiye'de yatırımın artmasına neden oldu" yorumuna yer verildi. Nikei Asia ise "Erdoğan, Körfez turunu 50 milyar dolarlık anlaşmalarla bitirdi" başlığını attı.

"BAĞLAR GÜÇLENİYOR"

Bloomberg'in haberinde ise "Türkiye ve BAE, Erdoğan'ın Abu Dabi ziyareti sırasında Mutabakat Zaptı imzaladı" ifadesi yer aldı. "BAE ve Türkiye bağları güçlendiriyor" diyen Al Arabiya da 50 milyar dolarlık anlaşmanın ziyaret sırasında açıklandığına dikkat çekti. Al Arabiya "Anlaşmalar, mevcut BAE-Türkiye Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın çerçevesini çeşitlendirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor" dedi.