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Türkiye Su Ürünleri İhracatı 2 Milyar Doları Aştı

Türkiye Su Ürünleri İhracatı 2 Milyar Doları Aştı
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Türkiye'de su ürünleri ihracatı, Muğla'nın katkısıyla 2 milyar doları geçti. 2000'li yıllarda 59 milyon dolar seviyesinde olan ihracat, 25 yılda 34 kat artış gösterdi. Levrek, çipura ve Türk somonu gibi ürünler öne çıkıyor.

Türkiye'de su ürünleri ihracatında ilk sırada yer alan ve yüzde 60'lık bölümünün Muğla'dan karşılandığı su ürünleri ihracatı 2 milyar doları aştı. 2000'li yıllarda 59 milyon dolar seviyesinde seyreden Türkiye Su Ürünleri ihracatı 25 yılda 34 kat arttı.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2024 yılı sonunda ihracat yaptıkları ülke sayısının 91'e, ihracat tutarlarının da yaklaşık 34 kat artışla 2 milyar 19 milyon dolara ulaştığını, 2025 yılı için 2,5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin su ürünleri üretiminin 1 milyon 8 bin tona ulaştığını aktaran Kızıltan, "Türkiye su ürünleri üretim ve ihracatı özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük mesafe kat etti. Son 25 yıllık dönemde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe dünyanın en modern ve entegre tesislerini Türk girişimcilerimizin ülkemize kazandırması da ihracatı arttıran etkenlerden biri. Türkiye'de 553 bin ton su ürünleri yetiştiricilik yoluyla elde edildi. Yetiştiriciliğin payı toplamda yüzde 55'e ulaştı. 8 milyonluk Norveç su ürünleri ihracatından 13 milyar dolar döviz elde ediyor. Türkiye'de bu rakamlara ulaşabilecek potansiyeli barındırıyor" diye konuştu.

Levrek zirvede yerini korudu

Su ürünleri ihracatında levrek 570 milyon dolarla liderliğini sürdürdü. Levrek ihracatı 2023 yılına göre yüzde 10 artış gösterdi.

Levrek ihracatında ilk üç ülke 126 milyon dolarla İngiltere, 85 milyon dolarla İtalya ve 84 milyon dolarla Hollanda oldu. Su ürünleri sektöründe Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ikinci balık türü, ihracatını yüzde 22 artırarak 417 milyon dolardan 508 milyon dolara çıkaran çipura oldu. Çipura ihracatında İtalya 100 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, İtalya'yı 75 milyon dolarda Yunanistan ve 72 milyon dolarla Hollanda izledi.

Türk somonu ihracatı 500 milyon dolara dayandı

2023 yılında 350 milyon dolar Türk somonu ihracatı 2024 yılında yüzde 31'lik artışla 497 milyon dolara ulaştı. Rusya Federasyonu 356 milyon dolarla Türk somonu ihracatında açık ara liderliğini sürdürürken Almanya'ya 36 milyon dolarlık, Vietnam'a 26 milyon dolarlık Türk somonu gönderdik. Orkinos ihracatı 2024 yılında yüzde 153'lük rekor artışla 51 milyon dolardan 129 milyon dolara çıktı.

Orkinos ihracatımızın 99 milyon dolarlık büyük dilimi Japonya'ya yapılırken, Güney Kore 29 milyon dolarlık orkinos talep etti.

Alabalık ihracatı 117 milyon dolar olurken, kaya levreği ihracatından 25,5 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Diğer su ürünleri ihracatımız yüzde 16'lık artışla 181 milyon dolardan 210 milyon dolara yükseldi. Almanya, 52 milyon dolarlık alabalık talebiyle birinci ülke olurken, Almanya'yı 18 milyon dolarla Rusya ve 9,5 milyon dolarla Hollanda takip etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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