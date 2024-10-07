Üye Girişi
Haberler

Türkiye, Somali Denizlerinde Petrol ve Doğal Gaz Arama Faaliyetlerine Başladı

Türkiye, Somali Denizlerinde Petrol ve Doğal Gaz Arama Faaliyetlerine Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis gemisiyle Somali'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının tarihi bir dönemi başlattığını duyurdu. Türkiye, dışa bağımlılığı azaltmak için yeni coğrafyalarda arama stratejisini artırmayı planlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini kendi gemileriyle operatör olarak yürütebildiğini belirterek, "Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin ilk görevi bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor." dedi.

Bayraktar, Bakanlık'ta gazetecilere, enerji alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Oruç Reis'in Somali'ye gönderildiği 5 Ekim'in "tarihi bir gün" olduğunu ifade eden Bayraktar, geminin tümüyle Türkiye'de tasarlanan ve üretilen bir gemi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına 2016'da açıklanan "Milli Enerji ve Maden Politikası"yla hız verdiklerine işaret eden Bayraktar, gelinen noktada ülkede kamu ve özel firmaların günlük petrol üretiminin yaklaşık 110 bin varile ulaştığını aktardı.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 6 milyon metreküpü aşkın üretim olduğunu belirten Bayraktar, kasım-aralık gibi 7,5 milyon metreküp, gelecek yıl ilk çeyrekte ise 10 milyon metreküp üretim hedeflendiğini anımsattı.

Bayraktar, Karadeniz'de üretimin hızla artırılması gerektiğini vurgulayarak, Çanakkale'de aktivasyon çalışmaları yapılan yüzer platform sayesinde üretimin 20 milyon metreküpe yükseltileceğini ifade etti.

Yoğun arama ve üretim stratejisi kapsamında Türkiye'de aranmamış lokasyonlar ve coğrafyalarda aramalar yapılması gerektiğini anlatan Bayraktar, farklı coğrafyalarda ortaklık yöntemiyle petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının yürütülmesini planladıklarını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin Irak Basra'da ve Azerbaycan'da, Şahdeniz'de faaliyetleri bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yeni coğrafyalar, yeni hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi Somali denizleri. Bir diğer alan olarak Irak'ta çok daha farklı projelerin içerisinde olmak hedefimiz. Kuzey Irak'ta şu anda üç tane petrol sahasında ortaklığımız var ama bunu büyütmek istiyoruz. Basra'da daha aktif olmak istiyoruz. Libya'da hem karada hem de Libya denizlerinde daha aktif olmak istiyoruz. Dolayısıyla buralarda da farklı coğrafyalarda da bu arayışımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de buna devam edeceğiz. Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin ilk görevi bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor. Çünkü buralarda biz artık kendimiz operatör olarak, kendi gemilerimizle arama yapabilir bir ülke haline geldik."

Somali'de sismik arama sonrasında sondaj ve keşif hedeflendiğine değinen Bayraktar, ekonomik değeri olan bir buluşa imza atmayı umduklarını aktardı.

Bayraktar, yurt dışı ortaklıklarında Türkiye'ye ve piyasalara değer katacak projelerin tercih edildiğine işaret ederek, doğal gazda ihtiyacın karşılanması noktasında ithalatın yanında kaynak ve tedarik noktalarının çeşitliliğine de önem verdiklerini dile getirdi.

Doğal gazda boru hattı üzerinden ithalatın yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmalarının da yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, doğal gazda fazla olan miktarın ihraç edilmesinin ve ihracatın artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Alparslan Bayraktar Oruç Reis Türkiye Somali Enerji

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 21. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İkbal Uzuner'in babası ifadesinde ne dedi? Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 3. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gelinim Mutfakta Eda kimdir? Eda Koç kaç yaşında, nereli? 7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.