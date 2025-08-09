Türkiye-Senegal İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ticaret hacmi konuşuldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda 3 katına çıktığını ve karşılıklı ilişkilerin yükselen bir seyir izlediğini söyledi.

Türkiye-Senegal İş Forumu'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda davetli katıldı.

Forumda konuşan Özdemir, Türkiye ve Senegal arasındaki binlerce kilometreye rağmen ortak değerler ve karşılıklı güven anlayışı üzerine şekillenen bir dostluğa sahip olunduğunu söyledi.

Bu çok boyutlu ilişki ağının sadece diplomatik düzeyde olmadığını aynı zamanda insani ve kalkınma odaklı işbirlikleri üzerinde de gün geçtikçe güç kazandığını dile getiren Özdemir, son yıllarda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ticaret hacmi ve yatırım fırsatlarını geçmişe nazaran daha belirgin hale getirdiğini belirtti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye-Senegal arasında ticaret hacmi son 10 yılda 3 katına çıkmış, karşılıklı ilişkiler yükselen bir seyir izlemektedir. Senegal Batı Afrika'da istikrarın üretim potansiyelinin ve yatırım fırsatlarının buluştuğu bir odak noktasıdır. Özellikle inşaat, altyapı, enerji, madencilik ve savunma sanayisi gibi alanlarda Türk iş dünyasının hali hazırda önemli bir birikimi ve katkısı mevcuttur. Bugün Senegal'de MÜSİAD olarak aktif bir şekilde varlık gösteriyoruz ve ülkenin en büyük Türk yatırımcılarının önemli bir bölümü aynı zamanda MÜSİAD üyesidir. Senegal'de faaliyet gösteren 30'dan fazla Türk şirketi hem ekonomik hem sosyal anlamda derin izler bırakmaktadır. Özellikle enerji alanında Senegal'in yükselen bir yıldız olduğunu görüyoruz. Başlayan petrol üretimi ve gerçekleşen ilk LNG ihracatı ülkenin ekonomi kalitesini dönüştürecek niteliktedir."

Özdemir, bu gelişmelerin enerji ekipmanları, rafineri teknolojileri, liman altyapısı, lojistik ve mühendislik hizmetleri gibi pek çok alanda işbirliği potansiyeli de barındırdığını kaydetti.

Senegal'in 2050 Ulusal Dönüşüm Planı çerçevesinde kalkınma stratejisini çok yönlü bir şekilde kurgulaması, özellikle sivil toplum, özel sektör ve kamu arasındaki koordinasyonu öncelikli hale getirmesinin kendileri açısından son derece kıymetli olduğunun altını çizen Özdemir, kadınların ve gençlerin ekonomik hayata katılımını önceleyen, bölgesel eşitsizlikleri gidermeyi hedefleyen bu vizyonun temelinde MÜSİAD'ın değer temelli kalkınma vizyonuyla da birebir örtüştüğünü belirtti.

Özdemir, "MÜSİAD olarak Türkiye'de 78 noktada, yurt dışında 100 noktada olmak üzere toplam 178 noktada faaliyet göstermekteyiz. 14 bini aşkın üye, 60 binden fazla şirket ve işletme, ülke içerisinde 3 milyonun üzerinde istihdam ile birlikte ülkemiz gayrisafi hasılasının yaklaşık yüzde 25'ini temsil etmekteyiz." dedi.

Üyelerinin arasında inşaat, tarım, enerji, savunma sanayisi, yazılım, tekstil ve lojistiğe kadar her sektörde uluslararası rekabet gücüne sahip firmalar yer aldığını vurgulayan Özdemir, "MÜSİAD olarak yeni dönemde özellikle kurmuş olduğumuz MÜSİAD yatırım ajansıyla dış ilişkiler vizyonunu çok daha stratejik ve kuşatıcı bir perspektifle yeniden kurguluyoruz." diye konuştu.

"Afrika kıtası bu vizyonun tam merkezindedir. Bu doğrultuda ticaret diplomasisini güçlendiren heyet ziyaretleri, sektörel eşleştirme programları, uluslararası fuar organizasyonlarımızla iş dünyasına yön vermeyi planlıyoruz." ifadesini kullanan Özdemir, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar çok sayıda ülkeyi kapsayan yurt dışı fuarlarımızı, önümüzdeki dönemde Senegal gibi öncelikli ülkeleri merkeze alarak daha fazla sayıda gerçekleştirmeyi ve Türk markalarının küresel görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz. Senegal, Batı Afrika Ekonomi ve Parasal Birliği ile Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi üyesi olarak, 1,3 milyarlık dev bir pazara erişim imkanı sunuyor. Türkiye ise G-20 üyesi güçlü üretim altyapısına ve küresel lojistik kabiliyetlere sahip bir ülke olarak bu potansiyelin stratejik ortağıdır."

"48 iş konseyimiz Afrika'da faaliyet gösteriyor"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, dünyaya yayılmış DEİK'in 153 iş konseyiyle faaliyet gösterdiğini, bu konseylerin 48'inin Afrika kıtasında yer aldığını vurguladı.

Olpak, "Ticari diplomasi faaliyetlerimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın koordinasyonunda sürdürüyoruz. Türkiye-Senegal İş Konseyimizde 2015 yılından beri faaliyette başkanlığını bu dönemde Fuat Tosyalı yönetiyor." dedi.

Amaçlarının ticareti 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak olduğunu belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Türk iş dünyası olarak bizim Senegal 2050 ulusal dönüşüm ajandası planını iyi anlamamız, iyi okumamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülke vizyonunu buna göre belirliyor, ekonomisini buna göre çeşitlendiriyor. Senegal'de çok değişik Türk firmaları faaliyette ama bundan sonraki süreci bu çerçeve içerisinde görmemiz önemli olacaktır. İşbirliğimizin önünü açabilecek iş dünyasından gelen birkaç talebi de Senegal Başbakanı Sonko ve heyetine arz etmek isterim. Vize süreçlerinin hızlandırılması birçok ülkede bize ifade edilir. Elbette önümüzü açar. Çünkü iş insanı kolay vize alabilirse, kolay uçup gidebilirse, önü açılırsa daha kolay iş yapar. Süreçlerin hızlanması, gümrükler dahil olmak üzere önemlidir. Bir de bankacılık, elbette ticaret, bankacılık ve finansmanla birlikte yürüyor. Bu ne kadar hızlı gidebilirse bu bizim için önemlidir."

Olpak, "Biz kendimizi Batı Avrupa ile Çin arasındaki en büyük üretim teknoloji ve yatırım üssü olarak ifade ediyoruz ve bunda da haksız değiliz. Çünkü hizmet ticareti dahil 800 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Ülkemizdeki yatırım imkanlarına bakınca da enerji, tarım ve savunmadan bütün altyapı yatırımlarına kadar çok güzel imkanlar var." diye konuştu.