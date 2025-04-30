Türkiye Petrolleri, Avrupa'daki İlk Yatırımını Macaristan'da Gerçekleştirdi

TÜRKİYE Petrolleri (TPAO), Avrupa'daki ilk yatırımına imza attı. TPAO, Macar muadili MOL Group ile Macaristan'ın iki bölgesinde petrol ve doğal gaz arayacak. Budapeşte'de düzenlenen imza törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Petrolleri'nin Avrupa'daki ilk yatırımı diyebileceğimiz bir imzayı atmış olduk. Bu iş birliği güçlenerek devam edecek" dedi.

Bakan Bayraktar, Budapeşte temasları kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından TPAO ile Macaristan ulusal petrol şirketi MOL Group arasında petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim hakkı veren bir imtiyaz anlaşması imzalandı. Bakanlar Bayraktar ve Szijjarto'nun eşlik ettiği törende Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ile MOL Group CEO'su Zsolt Hernadi imzaları attı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ

İmza sonrası iki bakan açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Avrupa'daki ilk yatırımı için imzaların atıldığını dile getirerek, "MOL ile Türkiye Petrolleri arasındaki iş birliği Macaristan'da güçlenerek bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.

İki ülkenin benzer zorlukları olduğunu, dışarıdan enerji ithal ettiğini kaydeden Bayraktar, "Batı Avrupa'daki elektrik kesintisi, bize bir kez daha enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi" ifadesini kullandı.

KARADENİZ MESAJI

Bu nedenle iş birliklerini artırarak devam etmek gerektiğini vurgulayan Bayraktar, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin ilk fazını tamamladıklarını, yeni keşifler için de çalıştıklarını bildirdi. Bu alanlardaki MOL'un ilgisini desteklediklerinin altını çizen Bayraktar, "MOL ve Türkiye Petrolleri belki Karadeniz sahalarında bir ortaklık geliştirebilir" dedi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ

Bayraktar, Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlamak için çeşitlendirmeye önem verdiklerini anlatarak "Yani kaynaklarımızı ve rotalarımızı farklılaştırıyoruz. Bunun dışında elektrik, petrol ve doğal gaz konusunda çok yoğun bir altyapı yatırımı yapıyoruz. Bir diğer husus da komşularımızla olan enterkonneksiyon kapasitelerimizi arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

STRATEJİK ORTAKLIK

Güneydoğu Avrupa'nın arz güvenliğine destek olduklarını belirten Bayraktar, "Bugün imzasını attığımız, MOL ile ortaya koyduğumuz stratejik ortaklık ile upstream de yani kendi kaynaklarımızı Türkiye'de, Macaristan'da veya diğer ülkelerde geliştirerek bu anlamda ülkelerimizin arz güvenliğine katkı yaparken dışarıya olan bağımlılığımızı da azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'SİZ OLMAZ'

Macar Bakan Szijjarto, enerji arz güvenliği konusunda zor günlerden geçtiklerine işaret ederek Macaristan'ın enerji güvenliğinin Türkiye olmadan söz konusu olamayacağını kaydetti. TürkAkım Projesi'nden günlük 20 milyon metreküp doğal gazın Macaristan'a geldiğini dile getiren Szijjarto, Macaristan'ın Türkiye'nin komşusu olmadığı halde doğal gaz ihraç ettiği ilk ülke olduğunu söyledi. Szijjarto, sözleşme doğrultusunda MOL ve TPAO'nun Macaristan'ın iki bölgesinde ortak arama ve üretim yapacağını belirterek, bu anlaşma ile iki şirketin üçüncü ülkelerde de ortak çalışma yürütebileceğini bildirdi.

GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRECEK

Anlaşma ile Türkiye Petrolleri ve MOL Group, Macaristan'da petrol ile doğal gazda arama ve üretim için güçlerini birleştirecek. TPAO-MOL konsorsiyumu, Güneybatı Macaristan'daki Buzsak ve Tamasi bloklarında ortak faaliyetlerde bulunacak. Anlaşma, Türkiye Petrolleri'nin, ilk kez Avrupa kıtasında petrol ve doğal gaz arama noktasında bir operasyon gerçekleştirecek olması nedeniyle de önem taşıyor.