TOBB Başkanı: Türkiye-Özbekistan ticaret ilişkileri gelişmeye devam ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye- Özbekistan ticari ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Ticaretimiz son beş yılda yaklaşık iki katına çıktı. Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlamasından mutluyuz." dedi.

Türkiye- Özbekistan İş Forumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlendi.

Forumun açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davron Vahabov tarafından yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Özbekistan'ın, Türk kültürü ve ilminin geliştiği topraklar olduğunu söyledi.

Biruni, Uluğ Bey, İbn-i Sina, Harezmi, Ali Kuşçu gibi dünyayı aydınlatan, insanlığın ufkunu genişleten bilim adamlarının Özbekistan'da yetiştiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "İmam Buhari, İmam Maturidi, İmam Tirmizi gibi manevi önderlerimiz buranın, bu toprakların armağanıdır. Onların bıraktıkları miras, sadece Özbekistan'ı değil, Anadolu'yu da aydınlatmaya devam ediyor. Taşkent ile Ankara, Semerkant ile Konya, Buhara ile Bursa, Hiva ile Edirne asırlardır işte bu manevi havayı teneffüs ediyor. Bundan dolayı da Özbekistan ile Türkiye, iki devlet ve tek millettir." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanlığına Şevket Mirziyoyev'in seçilmesinden sonraki süreçte ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişiminden mutlu olduğunu, liderler düzeyindeki iyi ilişkilerin iş ilişkilerine de doğrudan yansıdığını aktardı.

"Oda sisteminin güçlendirilmesi, reformların derinleştirilmesi ve uygulanmasına ciddi katkı sağlayacaktır"

Özbekistan'da gerçekleştirilen iktisadi reformların, burayı yatırım için cazip hale getirdiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Reformlarda, girişimciliğin ve özel sektörün önemli yeri olduğunu biliyorum. Bu açıdan oda sisteminin güçlendirilmesi, reformların derinleştirilmesi ve uygulanmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Reform sürecinin önemli alanlarından biri de rekabet gücünün artırılması ve ihracat için uygun ortam oluşturulmasıdır. Bu açıdan ihracatçıya sağlanacak hizmetler önemlidir. İhracat yapmak isteyen firmalara eğitim dahil gerekli destek, oda sistemi tarafından sağlanmalıdır. Oda sisteminin bu yönden geliştirilmesi ve desteklenmesi de doğru ve faydalı bir adım olacaktır."

Hisarcıklıoğlu, Özbekistan ekonomisindeki ilerlemelerden gurur duyduğunu, 7 yıl içinde ülke ekonomisinin adeta ikiye katlandığını belirterek, "Türkiye-Özbekistan ilişkileri gelişmeye devam ediyor. Ticaretimiz son beş yılda yaklaşık iki katına çıktı. Tercihli ticaret anlaşmasının 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlamasından mutluyuz. Tercihli ticaret anlaşması ile ticaretimizin artmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk müteahhitlerinin iş hacminin de son beş yılda iki kattan fazla artış gösterdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımız da artmaya devam ediyor. Karşılıklı daha fazla ticaret ve yatırım yapmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Bunun için üyelerimizi bir araya getirecek platformlara önem vermeye devam edeceğiz. Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'nu bu amaçla kurduk. Eş-Başkanlar Osman Doğan Şahlan ve İslam Casimov'a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem daha fazla çalışacaklar. Az sonra imzalayacağımız mutabakat zaptı ile TOBB ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektörel önceliklerimizi belirlemiş olacağız. Bu sektörlere ağırlık vererek karşılıklı yatırımlarımızı ve işbirliğimizi artıracağız. Karşılıklı olarak deneyimlerimizi paylaşacağız."

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ Taşkent'in bu yıl ilk mezunlarını vereceğini, benzer ortaklıkların Türkiye ile Özbekistan arasında daha geniş alanlarda sürdüğünü ve bundan da gurur duyduğunu dile getirdi.

"Sınırlı sayıda ürünün genişletilmesi gerek"

DEİK Başkanı Nail Olpak da Türkiye'nin Özbekistan'ı tanıyan ilk devlet olduğunu, bundan gurur duyduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki dostluğun önemine dikkati çeken Olpak, iki ülke Cumhurbaşkanlarının koyduğu büyük hedefler için iş dünyası olarak kendilerine görev düştüğünün altını çizdi.

Olpak, bu yıl yürürlüğe giren tercihli ticaret anlaşmasına değinerek, "Ancak iş dünyası olarak baktığımızda çok kısıtlı sayıda ürün görüyoruz. Ben hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem değerli Başbakan Yardımcısı buradayken sınırlı sayıda ürünün genişletilmesi gerektiği konusundaki dileğimizi sizlere arz etmek istiyorum. Aramızdaki işbirliğinin gelişmesi, yakınlaşmayla daha çok mümkün. Bunun için de karşılıklı uçak seferlerinin artırılmasının, buna son derece katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Özbekistan'ın potansiyellerinden birisinin de turizm olduğunu belirten Olpak, Türk firmalarının otel başta olmak üzere sektöre ilişkin alanlarda aktif olmasının önemli olduğunu aktardı.

Olpak, Özbekistan'ın yatırım ihtiyacına cevap vermenin çok önemli olduğunu, öne çıkan 6 sektöre ilişkin karşılıklı toplantı yapmak istediklerini kaydetti.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından imzalanan mutabakat zaptı sonrasında basına kapalı devam etti.