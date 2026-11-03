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Türkiye otomotiv endüstrisi ekimde 4 milyar 32 milyon dolarla aylık rekor kırdı

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Türkiye otomotiv endüstrisi ekimde 4 milyar 32 milyon dolarlık ihracatla aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sektör ocak-ekimde 35,2 milyar dolarla 10 aylık ihracat rekorunu geliştirdi; en fazla ihracat 10,5 milyar dolarla Kocaeli'den yapıldı.

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/EMİRHAN YILMAZ - Türkiye otomotiv endüstrisi, ekim ayında gerçekleştirdiği 4 milyar doları aşan ihracatla aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin toplam ihracatı ocak-ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 236 milyar 836 milyon 700 bin dolar oldu.

Ekim ayında ihracat, aylık bazda yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Otomotiv endüstrisi ise hem aylık hem 10 aylık periyotta ihracat rekoru kırdı.

Küresel otomotiv sanayisi, jeopolitik gelişmeler, enerji maliyetlerindeki yükseliş, ticaret politikalarındaki değişimler ve elektrikli araç pazarındaki rekabetin etkisiyle zorlu bir dönemden geçerken, Türkiye otomotiv ihracatında çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

Buna göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ekimde yıllık bazda yüzde 5,9 yükselişle 4 milyar 32 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı zamanda sektör, ocak-ekim döneminde gerçekleştirdiği 35,2 milyar dolarlık dış satımla 10 aylık ihracat rekorunu geliştirdi.

Otomotiv sektörünün ihracatı, yılın 10 ayında önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış kaydetti.

Ocak-ekim döneminde otomotiv endüstrisinin toplam ihracattaki payı yüzde 14,9 olarak hesaplanırken, aylık bazdaki payı yüzde 15,6 oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya

Yılın 10 ayında otomotivde en fazla ihracat 5,7 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 4,3 milyar dolarla Fransa, 3,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3,2 milyar dolarla İtalya ve 2,7 milyar dolarla İspanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında İtalya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün bu ülkeye dış satımı 522,3 milyon dolar arttı. İhracat artışında İtalya'yı 410,1 milyon dolarla Fransa, 293 milyon dolarla Hollanda, 148,6 milyon dolarla Almanya ve 61 milyon dolarla İsveç izledi.

Bu dönemde sektörün Hollanda'ya 770,5 milyon dolarlık, İsveç'e ise 287,6 milyon dolarlık ihracat yaptığı belirlendi.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında bu dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat, 10,5 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Bursa'dan 8,1 milyar dolar, İstanbul'dan 7,3 milyar dolar, Sakarya'dan 3,7 milyar dolar, Ankara'dan 1,5 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, 2025 ve 2026 yılları ocak-ekim dönemlerinde otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği 10 ülke şöyle:

1 Ocak-31 Ekim (Bin dolar)

Ülke20252026Değişim (Yüzde)
ALMANYA5.571.515,055.720.134,232,7
FRANSA3.885.602,774.295.716,0010,6
BİRLEŞİK KRALLIK3.434.102,583.330.622,74-3,0
İTALYA2.664.257,603.186.576,1519,6
İSPANYA2.868.589,692.735.901,83-4,6
SLOVENYA1.885.291,151.851.403,15-1,8
POLONYA1.560.774,721.560.762,870,0
BELÇİKA1.360.123,301.364.683,620,3
ABD1.009.820,341.064.397,335,4
ROMANYA1.271.545,891.040.474,20-18,2

Kaynak: AA
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