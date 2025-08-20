Türk Telekom Güneş Enerji Yatırımlarıyla Sürdürülebilir Gelecek Hedefliyor

Türk Telekom, toplam 6 bin dönüm arazi üzerinde 530 megavat peak (MWp) seviyesinde kurulu güce sahip üç güneş enerji santralini (GES) gelecek yıllarda devreye alarak tam kapasite üretim yapmayı hedeflediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir gelecek için çalışan Türk Telekom, çevresel ve sosyal alanlarda öncü adımlar atmayı sürdürüyor.

Bu doğrultuda sürdürülebilir enerji kullanımını artırmayı ve kendi enerjisini üretebilme kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen şirket, GES yatırımlarına hız verdi.

GES projesinin ilk ayağını Sivas'ta hayata geçiren şirket, yılın ilk çeyreğinde temelleri atılan tesisi yıl sonunda tamamlamayı hedefliyor.

Türk Telekom Sivas GES, 1300 dönümlük arazi üzerinde, yıllık 128 MWp enerji üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olacak.

GES yatırımlarını Malatya ve Ağrı'da sürdürecek şirket, toplam 6 bin dönüm arazi üzerinde 530 MWp seviyesinde kurulu güce sahip üç GES'i de hayata geçirmeyi planlıyor.

Şirket, üç şehirde yapacağı yatırımlarla yıllık 800 GWh enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedeflerken, yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını engelleyecek.

Yenilenebilir enerji sistemleri toplam kurulu gücü 5,5 MW

Baz istasyonlarına güneş enerjisi sistemleri kurmayı sürdüren şirket, 2024'te hayata geçirilen projeler kapsamında, 370 baz istasyonuna toplam 1,2 megavat (MW) gücünde güneş enerjisi sistemini entegre etti.

Söz konusu yatırımla Türk Telekom'un sabit ve mobil altyapıda kullanılan yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücü 5,5 MW'a ulaştı.

Sürdürülebilir teknolojileri günlük yaşamda da erişilebilir kılmayı amaçlayan şirket, girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile "E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı" projesini de hayata geçirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde şarj istasyonları kuran Türk Telekom, elektrikli araç kullanıcılarına güvenli, çevreci ve kesintisiz bir şarj hizmeti sunuyor.

Ülkenin 11 ilinde, 40 farklı lokasyonda, 114 üniteyle hizmet sunan "TT Ventures E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı"nın da yıl sonunda 33 ilde 90'ı aşkın lokasyonda 200'ün üzerinde üniteyle hizmet vermesi hedefleniyor.

Şarj üniteleri kullanımında yerli sermayeyi destekleyen Türk Telekom, sürdürülebilirlik odaklı girişimlere TT Ventures ile destek sağlıyor.

TT Ventures'in girişim hızlandırma programı PİLOT'a dahil olan Some Carbon, Workybe, Blok-Z, Optiyol girişimleri çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan çözümler sunuyor.

GES yatırımları ve Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanı sıra yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik tüketimi ve sulamada inovatif çözümler sunarak karbon salımını azaltan Türk Telekom, veri merkezlerinde de en yeni çevreci sistemleri entegre ediyor.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP) skorlama metodolojisine göre, son iki yıl içerisinde dört kademe yükselerek küresel A Listesi'nde yer alan Türk Telekom, 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım yapmayı, 2050'de ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde "Net Sıfır"a ulaşmayı planlıyor.

"Tesisimizi 2025 sonunda faaliyete almayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerinin merkezine aldıklarını belirtti.

Önal, iklim kriziyle mücadele ve enerji verimliliği alanlarında öncü adımlar attıklarına değinerek, karbon ayak izini azaltmak, iklim riski yönetimine katkı sağlamak ve finansal değer yaratmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yeni nesil çevreci iletişim teknolojilerini Türkiye'ye kazandırdıklarına dikkati çeken Önal, güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşümü stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerini anlattı.

Önal, sabit ve mobil şebekede yürüttükleri optimizasyon ve dönüşüm projeleriyle geçen yıl itibarıyla toplamda yıllık 42 GWh enerji tasarrufu sağladıklarını vurguladı.

Söz konusu stratejik iyileşmelerin, çevresel performanslarının sürekli gelişimine önemli katkı sağladığının altını çizen Önal, şunları kaydetti:

"Buna ek olarak, aldığımız her 1 MWh yenilenebilir enerji üretiminin çevresel bütünlüğünü belgeleyen uluslararası bir sertifikalandırma sistemi olan 'I-REC' sertifikaları sayesinde toplam Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızın yüzde 33'ünü dengelemiş olduk. Ayrıca enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen 42GWh seviyesindeki tasarrufun etkisini de dikkate aldığımızda bu oran yüzde 35 seviyesine ulaşıyor. Böylece, 2024'te 2020'ye göre Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yüzde 29 oranında azaltarak 2030'a kadar yüzde 45 azaltma ve 2050'ye kadar net sıfır hedefimize bir adım daha yaklaştık. Tükettiğimiz enerjiyi yenilenebilir ve çevreci kaynaklardan sağlamak adına önemli bir yatırım bütçesiyle üç farklı şehirde GES kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. GES projemizin ilk adımı olan Sivas GES'in temelleri atıldı, tesisimizi 2025 sonunda faaliyete almayı hedefliyoruz."

"Ülkemiz için önemli bir adım atmış olacağız"

Önal, Sivas GES'in, yıllık yaklaşık 200 milyon KWh enerji üretim kapasitesiyle 88 bin ton seviyesinde karbon salımını düşürerek şirketin çevresel etkilerini önemli ölçüde azaltacağına dikkati çekti.

Ayrıca tüm GES'lerinin tam kapasite faaliyete başladığında yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını azaltacağı bilgisini paylaşan Önal, şu ifadeleri kullandı:

"Üç farklı şehirde yapacağımız yatırımlarla yerel istihdama katkı sunarken enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda ülkemiz için önemli bir adım atmış olacağız. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmayı, teknolojimizi yaşamın tüm alanlarını iyileştirmek için seferber etmeyi sürdüreceğiz."