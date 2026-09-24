Türkiye'nin tasarım odaklı ilk fuarı FDI İstanbul, 90 markayla açıldı

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Türk mobilya ve iç mekan endüstrisinin üretim gücünü tasarım vizyonu, küratöryel seçicilik ve nitelikli ticaret anlayışıyla buluşturan ve uluslararası bir tasarım fuarı olarak konumlanan Furnishings & Design İstanbul (FDI) başladı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve üçüncü kez kapılarını açan fuar, 12 bin metrekarelik alanda 90 markanın en yeni tasarımlarını, 85 seçkiyi, 21 farklı ürün grubunu ve tasarım dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor.

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Türk mobilya sektörünün üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle dünya pazarlarında önemli bir konuma ulaştığını belirterek, kalıcı başarının artık yalnızca üretimden değil farklılaşma, özgünleşme ve ürüne kimlik kazandırmaktan geçtiğini söyledi.

Değişen tüketici beklentilerinde artık kişiselleştirilebilen, teknolojiyle uyumlu ve çevreye duyarlı ürünlerin öne çıktığını dile getiren Ağar, "Bu nedenle üretim altyapımızı tasarım ve teknolojiyle buluşturarak geleceğin yaşam biçimlerine cevap veren ürünler geliştirmeliyiz. FDI İstanbul, üreticiler, tasarımcılar ve markaları aynı zeminde buluşturarak Türk mobilyasının uluslararası algısını güçlendiren stratejik bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Mobilya sektörü, güçlü üretim altyapısı, köklü zanaatkarlık geleneği ve gelişen tasarım kabiliyetiyle Türkiye'nin en önemli katma değer ve istihdam sağlayan alanlarından birisi." değerlendirmesini yaptı.

"Sanayide rekabet gücünün korunması için tasarım odaklı ürünler önem taşıyor"

İstanbul Valisi Davut Gül de ticaretin merkezi olarak konumlanan İstanbul'un Türkiye sanayisindeki öneminden bahsetti.

Küresel rekabet koşullarının değiştiğine dikkati çeken Gül, sanayide rekabet gücünün korunması için yüksek teknoloji, marka değeri ve tasarım odaklı ürünlerin önem taşıdığını söyledi.

Gül, İstanbul'da düzenlenen fuarların kente, Türkiye'ye ve ilgili sektörlere önemli katkılar sağladığını kaydederek, fuarın katılımcılar açısından verimli geçmesini temenni etti.

"Mobilya sektöründe yarının anahtarı tasarımdır"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise mobilya sektöründe yarının anahtarının "tasarım" olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin tasarım odaklı tek fuarı olan FDI İstanbul tasarımcı, mimar, üretici ve markaları aynı çatı altında buluşturması nedeniyle değerli bir misyon üstleniyor. Mobilyanın yalnızca üretildiği değil, tasarlandığı ve konuşulduğu bir merkez de olan İstanbul, bu yönüyle tasarımla adını duyuran Türk mobilyasını dünyaya tanıtıyor. Ülkemizin ihracat gücüne geçtiğimiz yıl 4,6 milyar dolar katkı sunan mobilya sektörü, bu yıl 192 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, temmuzda üretimini yüzde 9,5 artırdı ve imalatın en hızlı büyüyen kolu oldu."

FDI İstanbul üretim ve tasarımı bir araya getiriyor

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise üç yıl önce bir fikirle yola çıktıklarını belirterek, "Bugün, bu fikrin büyüyerek güçlü bir karşılığa dönüştüğünü görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. FDI İstanbul'un ilk gününden bu yana üzerinde düşündüğümüz temel fikir değişmedi. O da, üretim gücümüzü tasarımla buluşturmak, tasarımın yarattığı değeri markalarımıza taşımak ve bu değeri dünyanın daha geniş bir coğrafyasıyla buluşturmak." dedi.

Güleç, Türkiye'nin özellikle mobilyada güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunu kaydederek, mobilyanın bütün kategorilerinde üretim yapabilen 4 ülkeden birisi olduklarını, 14 milyar dolarlık üretim gücüyle dünyanın 200 ülke ve bölgesine ürün ihraç ettiklerini anlattı.

Bu başarının altında yıllar içinde oluşmuş güçlü bir üretim kültürünün, zanaat birikiminin, girişimcilik deneyiminin ve önemli bir tasarım potansiyelinin yattığını dile getiren Güleç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün bu birikimi yeni dönemin ihtiyaçları doğrultusunda daha güçlü biçimde bir araya getirme fırsatımız var. Çünkü artık değer yalnızca ürünün kendisinde oluşmuyor. Ürünün tasarımında, malzemesinde, hikayesinde, sunduğu deneyimde, marka kimliğinde ve ulaştığı pazarda da oluşuyor. Dolayısıyla bugün uçtan uca bir değer zincirinden söz ediyoruz. FDI İstanbul'u da bu anlayışın en önemli parçası olarak görüyoruz."

"FDI İstanbul markalara küresel görünürlük sunuyor"

Ahmet Güleç, tasarımın üretimden markaya, ticaretten ihracata uzanan değer zincirinin merkezinde yer aldığını belirterek, FDI İstanbul'un markalara küresel görünürlük sunduğunu ifade etti.

Güleç, "FDI İstanbul bugün ağırlıklı olarak Türk markalarını sahneye çıkarıyor. Bu da Türkiye'nin tasarım ve üretim gücünü dünyaya gösterme misyonunun bir parçası. Ancak vizyonumuz daha geniş. Gelecekte uluslararası markaların da İstanbul'u tercih etmesi, tasarımlarını burada sergilemesi, üreticiler ve tasarımcılarla iş birliği kurması hedefleniyor." dedi.

Fuarda 23 ülkeden uluslararası alıcılar buluşuyor

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin tasarım odaklı ilk fuarı olma özelliğini taşıyan Furnishings & Design İstanbul, bu yıl "Where Design Leads (Tasarıma Yön Verenlerin Olduğu Yer)" mottosuyla düzenleniyor.

İki salonda toplam 12 bin metrekare alanda gerçekleştirilen fuarda, 90 marka ve 85 özel seçki yer alıyor. Fuar kapsamında 12 panelde 30'u aşkın konuşmacı ile 4 tasarım odaklı sergi bulunuyor.

ABD, İtalya, Hindistan ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu 23 ülkeden uluslararası alıcıların katıldığı fuarda, Türk markaları yabancı alıcılarla bir araya geliyor.

Mobilya, aydınlatma, ev tekstili ve aksesuar gibi iç mekan ürünlerinin yer aldığı fuar, 26 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA