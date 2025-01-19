Türkiye'nin Pul Biber İhracatı 2024'te Yüzde 14 Artış Gösterdi

Türkiye'nin pul biber ihracatı, 2024'te önceki yıla göre yüzde 14 artarak 13 milyon 940 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2023 yılında 12 milyon 208 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Geçen yıl ise ihracat, önceki seneye göre yüzde 14,18 artarak 13 milyon 940 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den geçen yıl Almanya, İngiltere, ABD, Hollanda, Suudi Arabistan, Fransa, Norveç, Macaristan, Senegal, Yunanistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Malta, Rusya ve İtalya'nın da aralarında olduğu 101 ülkeye pul biber ihraç edildi.

En çok pul biber ihracatı 2 milyon 362 bin dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyon 769 bin dolarla İngiltere, 1 milyon 672 bin dolarla ABD izledi.

"İhracatın artarak devam etmesini istiyoruz"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, pul biber ihracatının 2024 yılını da artışla kapatmasının hem üreticiler hem de ihracatçılar açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Yeni yılda da ihracat rakamlarında artışın devam etmesini beklediklerini dile getiren Kızıldemir, şöyle konuştu:

"Anadolu topraklarında üretilen isodun tadını alanlar bu lezzetten vazgeçemiyor. 2024 yılında 101 ülkeye yapılan pul biber ihracatı da bize bunu gösteriyor. Türkiye'den yapılan ihracat rakamlarının yüksek olması, ülke ekonomisine katkı açısından da büyük önem arz ediyor. Biz bu ihracatın artarak devam etmesini istiyoruz, biber eken çiftçilerimiz desteklenirse bu üretim rakamlarının 2025 yılında çok daha yukarıya çıkacağına inanıyoruz. Artacak üretim ve yeni pazarlarla birlikte 2025 yılında da ihracat rakamlarının yukarıya taşınacağını düşünüyorum."