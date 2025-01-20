Üye Girişi
Haberler
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

Paneldeki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den 'aday' sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayarak enerji kaynaklarını tek taraflı olarak kullanma girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, "Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi" (EastMed) gibi projelerle bölgedeki doğalgazı GKRY ve Girit Adası üzerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya ulaştırmayı planlıyorlar.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kıbrıs Türk halkının doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayarak, Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam ediyor. Bu durum, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini ihlal etmekte olup, bölgedeki gerilimi artırma girişimi olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE-SURİYE İŞBİRLİĞİNDEN KORKUYORLAR

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak adına diplomatik ve stratejik mücadele yürütüyor. Özellikle, bölge ülkeleriyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik anlaşmalar yaparak, Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı girişimlerine karşı önlemler alıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin Suriye ile olası bir deniz yetki anlaşması yapma planı, Yunanistan ve GKRY'yi endişelendirdi.

TÜRKİYE İÇİN ULUSLARARASI HUKUK VAZGEÇİLMEZ

Rum medyasında yer alan haberlere göre; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayarak enerji kaynaklarını tek taraflı olarak kullanma girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, "Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi" (EastMed) gibi projelerle bölgedeki doğalgazı GKRY ve Girit Adası üzerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya ulaştırmayı planlıyorlar. Uzmanlar Yunanistan ve GKRY'nin bu planının, Avrupa Birliği (AB) ve bazı Batılı ülkelerin desteğini alarak Türkiye'ye karşı diplomatik baskı oluşturma amaçlarının bir parçası olduğuna dikkati çekiyor. Ancak, Türkiye'nin bölgedeki kararlı tutumu ve uluslararası hukuka dayalı haklarını savunmasının, bu girişimlerin etkisini sınırlandırdığı yorumuna yer veriyor.

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
img

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
img

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

bunları kim gaza getiriyorsa iyi kekliyorlar. oturun evinizde kadınlarınızla öpüşün

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Ağa:

Vefa sen ne diyorsun bu işe hangi taraftasın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBartuhan:

Son günlerde bu Yunanların totişleri iyi kaşınıyor, çok sesleri çıkmaya başladı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! 'Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum'

Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.