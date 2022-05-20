Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya resti ABD Kongresi'ni karıştırdı! Üst düzey isimlerden skandal F-16 mektubu - Haberler

Abd'de Başkan Joe Biden yönetimi, ABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-16 tipi savaş uçağı satışının ABD çıkarlarına hizmet edeceğini belirten bir tavsiye mektubu göndererek, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecektir" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin, Kiev ve Moskova arasında müzakerelere ev sahipliği yapması ve bazı Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesini engellemesi ile ABD ile ilişkilerde daha sağlam adımlar atılırken, ABD'nin bu adımı Türkiye'den de olumlu karşılanmıştı.

"UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI KULLANMADIĞINDAN EMİN OLMAMIZ LAZIM"

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye'ye yönelik F-16 satışı ile ilgili Yunan ve Ermeni üyeler Kongre'ye yeni bir mektup yazarken, ismini açıklamak istemeyen bir yetkili de süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. İsmini vermek istemeyen ve ofisi Türkiye'ye silah satışıyla derinden ilgili olan bir kongre üyesi verdiği demeçte, "Biz ve Kongre'deki diğer birçok kişi, Türkiye'nin silah anlaşmasını ilerletmek için Ukrayna'daki savaşı kullanmadığından emin olmak istiyoruz" dedi.

NATO KRİZİ SONRASI YENİ MEKTUP

Çarşamba günü Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü ve Türkiye'nin F-16 savaş uçağı satın alma talebinin gündemin üst sıralarında yer aldığını belirtti. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına karşı çıkması, Washington'da rahatsızlık yarattı.

"ERDOĞAN'IN ELİNE GEÇMESİNİ ENGELLEMELİYİZ"

Yunan ve Ermeni Kongre üyeleri ise Biden yönetimine bir mektup göndererek, Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmalarını istedi. Bugün, Biden yönetimine iletilen bir mektupta, Amerikan Yunan Enstitüsü Türkiye'ye silah satışını "stratejik yanlış uygulamanın zirvesi" olarak nitelendirdi. Mektupta, "Türkiye, Rusya ile olan yakınlığını bir zenginlik olarak maskeledi ve kendisini Rusya ile Ukrayna arasında bir 'arabulucu' olarak tanıttı. Ancak Türkiye, arabuluculuktan çok ötede" ifadeleri yer aldı.

130 KİŞİLİK HELEN GRUBUNUN DA MEKTUPTA İMZASI VAR

Kongre'de Yunan üyelerin yer aldığı 130 kişilik Helen Grubu'nun da mektupta imzasının olduğu bildirildi. Grubun eş başkanlarından Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Gus Billirakis, "Türkiye'ye silah satışına şiddetle karşı" olduğunu söyledi. Biden yönetiminden Demokrat Kongre Üyesi Chris Pappas ise "F-16'ların veya diğer Amerikan yapımı silahların Erdoğan'ın eline geçmesini önlemek için" çalışacağını söyledi.

ÜST DÜZEY İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Meclis'in yanı sıra, Başkan Biden'in kendi partisinin üyeleri de dahil olmak üzere Senato'da da Türkiye'ye silah satışına karşı çıkan birçok isim bulunuyor. Senato'nun güçlü Dış İlişkiler Komitesi'ne başkanlık eden Demokrat Bob Menendez ve Senatör Chris Van Hollen de bu isimler arasında yer alıyor. ABD'nin eski Türkiye büyükelçisi ve şu anda Wilson Center'da görev yapan James Jeffrey ise Biden yönetimine F-16 satışı için destek veren isimlerden. Jeffrey yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Ukrayna'daki rolü her açıdan olağanüstüydü. Çatışma herkesi şu noktaya getirdi: ABD, İran ve Rusya gibi bölgedeki büyük aktörlere karşı çıkmak istiyorsanız Türkiye'ye ihtiyacınız vardır." dedi.

ABD-TÜRKİYE ARASINDA F-16 KRİZİ

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Savaş uçağı ve F-16'lar için 80 adet modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. Anlaşmanın sağlanabilmesi için ABD hükümetinde onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu. ABD, Türkiye'nin S-400'ler satın almasının ardından Türkiye'ye F16 satılmasına ilişkin talep de yanıtsız kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la 10 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik tüm "haksız" yaptırımları kaldırmanın zamanının geldiğini ve Türkiye'nin F-16'ları satın alma talebinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını beklediğini söylemişti.

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