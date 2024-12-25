Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası 2025 yılı hedeflerini açıkladı: KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor
Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
Narin Güran cinayetinde düğüm yarın çözülüyor
Narin Güran cinayetinde düğüm yarın çözülüyor

Türkiye'nin Enerji Dönüşümündeki Stratejik Avantajları

Türkiye'nin Enerji Dönüşümündeki Stratejik Avantajları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin enerji ticareti ve lojistiğindeki coğrafi avantajlarını vurguladı. Enerji dönüşümünün ekonomik kalkınma ve toplumsal refah için bir gereklilik olduğunu belirten Zaimler, Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasında enerji köprüsü olma potansiyelini ifade etti.

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumunun enerji ticareti ve lojistiği açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinden (ANSİAD) yapılan açıklamaya göre, Derneğin "İklim Krizi ve Enerji Dönüşümü" konulu 2024 yılı faaliyet dönemi 17. olağan toplantısına katılan Zaimler, küresel enerji trendlerine ve Türkiye'nin enerji dönüşümü hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zaimler, enerji arz güvenliği, maliyet dengesi ve sürdürülebilir enerji politikalarının önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uluslararası piyasalarda ve platformlarda enerji dönüşümü konusundaki sözcülerinden biri olmaya çalıştığını ifade eden Zaimler, Türkiye'nin ticaret rotalarını yeniden şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyadaki en önemli konunun iklim değişikliği olduğuna işaret eden Zaimler, kendisinin buna tarım, gıda ve suyu da eklediğini ifade etti.

Yavaşlayan bir dünyada Çin'in de ihracatta rota değiştirmesi gerektiğini belirten Zaimler, "Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumu, enerji ticareti ve lojistiği açısından önemli avantajlar sunuyor. Türkiye, doğru stratejiler ve güçlü koordinasyonla Avrupa ve Asya pazarları arasında enerji köprüsü olma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji dönüşümünün, sadece bir strateji değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve toplumsal refah için gereklilik olduğunu vurgulayan Zaimler, "3 enerji trendinden bahsetmek istiyorum. Birincisi petrol, doğal gaz, ikincisi bir çağ dönüşümü, üçüncüsü de teknolojik dönüşüm." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak ve teknolojik dönüşüme odaklanarak yenilenebilir enerji alanında lider ülkelerden biri olabileceğini belirten Zaimler, Türkiye'nin azalması beklenen arz-talep dengesinde kazanmak zorunda olan Avrupa'nın kalkınması için jeopolitik anlamda avantajlı bir konumda bulunduğunu kaydetti.

Toplantıya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Melike Kireçcibaşı, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek ile üyeler katıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi
img

Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
img

Düşen yolcu uçağının içinden görüntüler ortaya çıktı
img

Bir hafta önce ölen genç fenomenin mezarı açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnan Kıraç 87 yaşında dünya evine girdi
İnan Kıraç 87 yaşında evlendi, kızı harekete geçti
İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
İmzaların atılması an meselesi! Yeni adresine çok şaşıracaksınız
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu? 15.15 saat anlamı nedir? 15 15 saat aşk anlamı 2025! 14.14 saat anlamı nedir? 14 14 saat aşk anlamı 2025! Kastamonu okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Aralık Perşembe Kastamonu okul yok mu (Kastamonu Valiliği Açıklaması)? 13.13 saat anlamı nedir? 13 13 saat aşk anlamı 2025! Eskişehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Aralık Perşembe Eskişehir okul yok mu (Eskişehir Valiliği Açıklaması)? Bolu okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Aralık Perşembe Bolu okul yok mu (Bolu Valiliği Açıklaması)? Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim, adı ne? Kerem Aktürkoğlu evleniyor mu, düğünü ne zaman? 12.12 saat anlamı nedir? 12 12 saat aşk anlamı 2025! 11.11 saat anlamı nedir? 11 11 saat aşk anlamı 2025!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.